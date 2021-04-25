從台北到高雄再到墾丁。我們之前做了詳細的攻略，因此，這一路地鐵、高鐵、大巴之間幾乎無縫銜接，最後在這天的晚上8點左右，我們住進了墾丁海邊的一家漂亮的民宿。

夜裡，從墾丁大排檔回到民宿，聽著窗外的海濤聲，想著明天一早又有新的令人欣喜的發現，回顧著這幾天文化差異的衝擊，輾轉反側。又想到身外不遠處就是恆春古城，一種時空錯亂之感油然而生。於是，半夜睡不著，起來發微信，寫了以下一大段文字：

很多人是通過電影《海角七號》認識恆春的。《海角七號》這部電影可以算是台灣電影清新風格的代表作，構思巧妙，將懷舊、勵志、愛情、時尚、戰爭、文化衝突等諸多元素揉雜在一幅世俗畫卷中。電影節奏明快，旖旎的濱海風情，人物對話濃濃的閩南腔，妙趣橫生，令觀眾長久回味。

《海角七號》的導演是魏德聖，但他的才氣遠遠不止這樣，他的另一部史詩級代表作《賽德克巴萊》，耗時10年，講述的是鮮為人知的台灣原住民不屈服於日本殖民的傳奇的抗日曆史，以及部落之間的愛恨情仇。電影如史詩，蕩氣迴腸，電影對生命意義的深刻思索，令觀影的過程昇華為一場靈魂的淨化之旅。

就這樣，帶著種種期待，我們在美麗的墾丁度過了兩天的濱海度假時光。

我們在鵝鑾鼻燈塔下，真切認識了以前只出現在天氣預報中的巴士海峽；我們在墾丁的南面，生平第一次見到了壯闊的太平洋，震撼於太平洋的狂風大浪；我們徜徉在墾丁貝殼沙展示館不足30平方米的空間，被那裡關於海沙的趣味性體驗所吸引；我們流連在迷宮一樣小巧的恆春古城，幻想著電影《海角七號》裡的某個主角突然出現；我們在墾丁海洋生物館再次感受到了台灣文旅界人士在細節上的種種用心，觸摸海參、感受海豹的肺活量、感受海底生物承受的大氣壓……

每當我們一家人回憶起旅途中的那些美好時光時，這些點滴美好經歷，總是被我們如數家珍般細數。

最後，讓我們再回憶這段旅程的結尾高雄吧，這座友善的城市，再次向我們詮釋了台灣最美的風景。

一到高雄，我們就去西子灣。因為計劃在這裡的時間只有一天，隔天下午，我們就要離開高雄前往金門。在西子灣的公交車站，我們準備乘車去駁二藝術園。由於不瞭解線路，當公交車靠站開門時，我們還在猶豫上不上車。而司機竟然下車，從駕駛位走下來到我們身邊，詢問我們要去哪裡，給了我們熱情的幫助。這樣的服務態度，實在是難以想像。

離開駁二藝術園，已經天黑了，我們要去摩天輪。又是一對年輕的情侶，一路帶著我們，橫穿一片有很多條火車軌道的開闊地，來到地鐵站。而當我們從摩天輪樓下的公交站回酒店時，在公交車上，我們向一名高中生模樣的男孩問路，結果他當即和坐在身邊的母親商量，一會兒提前一站下車，和我們一起下車，幫我們指路。這樣的盛情，我們在台灣多次遇到，這也是我們在台灣的旅行當中，最大的收穫之一，在此深表謝意！

（《一個大陸語文老師的台灣見聞》之五，全文完）（林志武/福州市）

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