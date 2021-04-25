國民黨立委在國是論壇質疑：「萬巒街上賣的豬腳，有沒有被魚目混珠？都是台灣豬嗎？」此話一出引來民進黨立委議員一陣撻伐，要求藍營立委立即道歉。綠營這種膝射式反應該可以理解，但是大可不必。如此大動作，只會暴露蔡政府的矛盾與心虛。

蔡政府曾拿出一大堆證據，信誓旦旦地說，美國萊豬的萊克多巴胺含量，合乎國際標準，吃了不會有事，而且為了維護台美互助關係，一味拒絕將嚴重影響台美關係。因此，無論反對黨及民眾如何反對，蔡政府都置之不理。

這不免讓人回想到前行政院發言人丁怡銘，曾經聲稱某家牛肉麵就是用了進口萊牛，這個假消息不但遭到商家否認，他還為此下台。可見無論是萊牛或萊豬，都得不到民眾支持。

根據調查，台灣已從美國進口了12噸萊豬，但是去向不明。被質詢的農委會主委陳吉仲竟然厚顏說，這是「自由市場機制」，因此無從調查其去向。既然如此，懷疑部分萊豬或許混入萬巒豬腳市場，不也可能是由於「自由市場機制」？蔡政府既然聲稱萊豬、萊牛吃了不會有事，那麼民進黨為何氣得跳腳，要求質疑者道歉？

可見綠營自己也知道，無論是美國萊豬或者萊牛，都是不得人心的食品。既要支持本土豬農，維護萬巒豬腳的純正台豬血統，屏東綠營民代就該全力禁止萊豬進入屏東肉市場，才是正本清源之道。

蔡政府一旦做錯事被質疑，處理的SOP就是：先否認，然後要求對方道歉，否則就威脅要告對方。萬巒豬腳被質疑的處理方式，正是符合這個SOP，絲毫不讓人感到意外。

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