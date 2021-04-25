在聽取科技會報辦公室的「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」之後，行政院長蘇貞昌於4月15日指示，致力於製造、人才、技術與資源的發展方向，以維持目前既有的晶圓製造第一、晶片封測第一、矽晶圓產能第二的產業優勢。政府主導科技發展政策的方向，向來有政治脈絡可循；孤注一擲，固然有風險；天女散花、備多力分的戰略產業發展，也不可取。

過去20年來，由於全球科技發展的推陳出新，使原本就容易受政治影響的科技政策，口號新穎，趕得上時代潮流趨勢，但本質上常是新瓶裝舊酒、萬變不離其宗的政策延續性。從2002年陳水扁前總統提出的「兩兆雙星」，2009年到2012年馬英九前總統的「六大關鍵新興產業」，乃至於蔡英文總統的「5＋2產業創新」、以及「六大核心戰略產業」，政策口號本身標示出來的產業發展方向，無一不是氣勢磅礡。

以蔡英文總統提出的「5＋2產業創新」和「六大核心戰略產業」為例，前者包括：亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟、綠能科技、以及新農業；而後者則有: 資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、以及民生及戰備。將產業發展拉高到國家安全的層次，規劃的脈絡和兩岸關係的緊張、以及美中貿易戰，呈現出明顯的連動。

事實上，蔡總統第一個任期所提出的「5＋2產業創新」，其實與觀光旅遊、文化創意、生物科技、醫療照護、綠色能源、以及精緻農業，由馬英九前總統的「六大關鍵新興產業」，頗有政策的延續性。在見證行政院經建會到改組後的行政院國發會，其所擘劃出來的產業政策願景，有基本的傳承意義。

最主要的差別在於，蔡總統更強調「國防產業」和「智慧機械」，以及對於「2025非核家園」的堅持，所延伸出來的「綠電及再生能源」。此外，由於兩岸關係和美中貿易戰，當前的核心戰略產業，比之以往，更聚焦於網路資訊安全、以及國防戰略和民生戰備。由於目前執行中的六大核心戰略產業，是在美中貿易戰火延燒後所制定，核心產業的藍圖規劃，無愧「戰略」兩個字。為了因應數位經濟和智慧機械、乃至於智慧城市的發展趨勢，更重視資訊安全，也就順理成章了。

此其中，和社會大眾最相關的，當是綠電及再生能源、還有民生及戰備。前者的發展成功與否，直接影響到2025年非核家園占比30％的再生能源，因此在3月中旬，由中外業者共同成立台灣離岸風電產業協會，也成為離岸風電產業和政府、社會大眾以及新聞媒體的溝通平台。而後者則比較特別，是以建構能源自主、糧食安全、民生物資、醫療物資、以及救災與砂石的供應鏈為主，另外也要掌握以半導體材料和設備為首、為數15項工業物資的關鍵原材料，其所涉及到的層面廣泛，囊括日常生活、緊急救難、甚至是國安戰略的超前部署。

簡言之，從「5＋2產業創新」到「六大核心戰略產業」，其所延伸傳承下來的政經與時空脈絡，從「數位」和「智慧」、到「資訊安全」，「數位發展部」的設立，確實有其宏觀的政經意義。如果加上立法院日前已經二讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（草案），營造更有利於半導體產業競爭優勢的學術環境。

就科技政策的主導與制定觀之，蔡英文總統五年前所提出「5＋2產業創新」、以及去年提出的「六大核心戰略產業」，涉及未來十年、甚至更長遠的國家發展前景，在資源有限的前提下，為了因應美國總統拜登最新的「晶片美國製造計畫」，挹注500億美元，在美國組建產業鏈，以及英特爾投資200億美元在亞利桑那州新建兩座晶圓廠，所形成國際政經環境的挑戰，則政府有必要集中有限的政策資源，研擬更具有戰略意義的科技發展策略。

而獨厚目前台灣擁有競爭力利基的半導體產業，確實是重要的選項之一；在近乎沒有其他選擇的情勢下，甚至成為不得不努力以赴的政策。回顧20年前「兩兆雙星」的科技政策，半導體與影像顯示、以及數位內容和生物技術，曾經一度淪為「四大慘業」。「昨非，今是」的這些科技產業所經歷之時間洗禮，一步一腳印的市場淬鍊，猶歷歷在目。儘管行政院強力支持半導體產業的製造、人才、以及技術和資源，但是，對於高耗能的晶圓廠商來說，面對開春以來的旱季，以及即將迎來的夏季用電高峰，恐怕「缺水」和「缺電」，才是政府必須嚴肅看待的最重大課題。

(工商時報)