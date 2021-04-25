促轉會挑最硬的骨頭啃，指國防部拒絕處理兩蔣銅像，不符合轉型正義政策目標，並強調兩蔣對軍隊的貢獻，不足以蓋過對法治與人權的侵害。

促轉會的要求，有兩個需要商榷處：

第一，促轉會不是「宗教裁判所」，轉型正義的目的不在審判歷史，而在糾正歷史錯誤，彌補歷史遺留的傷害並豐富歷史教育。歷史功過的評價不應過於一元化，歷史人物也是人，都會受限於特定時空的思想、觀念與資源做出他自己的判斷，以後人的道德標準來評價歷史人物，不是理解歷史的正確方式，後人也不會從中得到教訓。

第二，促轉會既然承認兩蔣對建軍的貢獻，就必須尊重國防部的自主權。國防部必須考慮其內部軍人教育、國軍歷史傳承、國家認同、榮民榮眷歷史情感等等因素，自應堅持到底。促轉會不是太上機關，對於其他部會或單位，必須尊重依據組織體係、依據自己歷史脈絡所做出的決定，尊重歷史中幽微特殊的感受，尊重不同社會群體的歷史認知，促進社會和諧，才是轉型真正的正義。

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