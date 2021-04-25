誓言改革台鐵的蘇內閣，起手式是次長升部長、副局長升局長，新人上任不忘宣示改革台鐵，結果一個禮拜不到，太魯閣號再傳撞擊工人事件，足見工安管理依然鬆散，台鐵改革警鐘再度響起！

猶記總統蔡英文在太魯閣號事發後，強調改革台鐵勢在必行，提出三大改革方向，最主要解決台鐵組織文化問題。總統說的容易，改革卻是舉步維艱。

施工工人遭撞，反映前三大問題積重難返。工安勤教毫無落實，監督管理流於形式，與積習已久的組織文化難脫干係。也反映長期虧損所帶來的營運低效與人員士氣低落問題，改革願景成為緣木求魚。

蘇內閣試圖自上而下改革，卻忽視組織長期內卷化造成組織體弊病叢生，在組織內推動頭痛醫腳的選擇性改變，注定無效。改革台鐵要從組織體外部推動，才會奏效。

人民耐心有限，由上而下的改革失敗，接著的將是由下而上的民意風暴。

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