日本《朝日新聞》日前發表社論指出，單單在華府因應中國挑戰的戰略中充當部分角色，日本將無法保護本身的和平與安全，東京需要策定自己對付中國擴張的戰略，聚焦防止兩大強權對抗危險升高。

菅拜高峰會被視為美日兩國外交重大成就，強化雙方合作對抗中國擴張，也提升了菅義偉的個人政治地位。但朝日新聞的社論警告，以日本與中國的複雜關係，美國堅定的支持固然至為重要，但日本不能一味模仿美國的外交政策。

台灣執政當局只因為美日峰會的聯合聲明「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決海峽兩岸問題」就雀躍不已，更以為台灣問題從兩岸升高到區域、國際層次有利於台灣。

日本與美國維持盟邦關係，「美日安保條約」提供日本具體安全保障，但由於與中國的「釣魚台」領土爭議、經濟依存度等因素，日本內部仍然具有高度憂患意識，嚴肅思考、檢討外交、安全政策。

拜登政府承襲了川普的強硬中國政策，台灣繼續在美中對抗第一線承擔最高風險，美中軍力對峙、台海緊張情勢不斷升高，但美方對台灣的安全承諾仍維持一貫「戰略模糊」，民進黨政府卻處之泰然，只是國人不解台灣的安全屏障何在？

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