華航一週內連7名機師確診，演變成疫情指揮中心與工會的交互指責。指揮中心說華航接種的進度太慢了，工會則指出，「美國聯邦航空總署核可航空駕駛人員使用的疫苗只有3種，並沒有AZ疫苗」。說來說去，還是BNT疫苗卡關惹的禍。

截至4月24日止，列為第一類施打AZ疫苗的醫事相關人員，接種率僅有9.79%，指揮中心應該要將心比心，如果醫護不敢打，誰敢打？民眾對疫苗有信心，政府不用鼓勵，自然就會搶破頭；但AZ疫苗出現多起血栓副作用，高雄市衛生局指出15%的接種者有發燒症狀。機師發燒了，班表怎麼排，飛機誰來飛？

依據韓國統計，AZ疫苗的不良反應率，顯著高過BNT疫苗，這是台灣疫苗打氣低落的根本原因。指揮中心要求機師接種，也應該要反求諸己，為什麼當時要把東洋代理BNT疫苗搞到破局？

現在報導出來，台灣透過Covax將得到50萬劑的BNT疫苗，民眾對於AZ疫苗自然更為觀望。指揮中心想提振疫苗接種率，那就應該努力提供最好的疫苗給人民。

美國國務院將台灣的旅遊警示列「再思考」的第三級，比南韓、新加坡、泰國、越南的第二級更為嚴重，原因是「對旅遊的嚴格限制」。沒有疫苗，台灣的防疫安全，只能建立在嚴格的邊境控管上，這也就表示旅遊、觀光、服務業，還會低迷一段時間。

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