歷史上的魏蜀吳、宋遼金、美英法、英法德、英日俄、美蘇中、美中俄等等，都是經典的大型「三角關係」。但凡在三角關係裡，行為者總是企圖用「打牌」取代直接對抗，以更小的成本獲取較大的收益。能否成功「打牌」，往往也是大國興起與衰微的歷史轉捩點。三角中的權力流動與權謀變化比「兩極」更快、更豐富，很多小國處於這些三角關係外，雖然政策選項可能增加，但風險也隨之提高。如果本身陷入其中成為不對稱三角的一角，維持戰略自主性的難度更大；動輒得咎的風險也更大。

歐亞大陸東西同起烽煙，北京又逢機遇？

最近東亞的台海、東海、南海情勢風起雲湧；同時烏克蘭內戰也一度瀕臨大國出兵、重演克里米亞危機的風暴。在暴風圈的表面之下，各方觀察家無不關注兩大問題：（一）美國能否同時迎戰兩個核子強權，同時把衝突控制在傳統武力的區域衝突而非核交火與總體戰；（二）美國如何分配制衡歐亞大陸兩端的資源，避免因集中一側，使另一側漁翁得利。

有些評論甚至為美國擔心，如果處理不善，已經「平視世界」、四處批判「美國例外」與「雙標問題」的北京，又會像「九一一事件」一樣，多贏得一個「發展機遇期」。目前中美經濟規模已經拉近至7比10，雖然共軍現代化仍遠不能趕上美軍，但「下層結構決定上層建築」，何況共軍只需要在鄰近區域以「不對稱」方式勝出，就有可能加速美國全球霸權的衰微。這已經不是「青萍之末」、「始於蟻穴」的小事，華府自然是憂心不已。

美國不再可能同時進行東、西兩場大戰

前一個問題容易解答，答案為否。俄、中極可能就是排名第二、第三的核武大國，絕非當年納粹德國加上日本軍部可比。（雖然公開資料顯示共軍核武的彈頭數與法、英相近。）美國若「同時」與俄、中衝突，「最好」的結果只是慘勝，更很可能是無意義的勝利。所以美國的綜合軍事力量雖然仍舊遙遙領先全球多國，但也只能計畫打一場半的戰爭（一場對大國、一場對中等軍事強國如伊朗、北韓、伊拉克）；想同時擊敗兩個核大國風險太大。那麼問題落到第二項：如何把握歐亞大陸東西兩側的輕重，分別應付，以免焦頭爛額。

美國在贏得二戰之後的全盛時期，也不希望同時在東西兩方同時開戰，所以韓戰是「意外」的戰爭，華府也拒絕將砲彈打過鴨綠江。即便如此，聯軍越過三八線的反攻仍然有風險。如同日前史丹佛大學胡佛研究所「中國全球銳實力」項目主辦的一場由前國防部長馬堤斯(James Mattis)、前戰略司令部司令伊利斯（James O. Ellis）出席，題為「美國、中國、台灣：預防戰爭的策略」（The United States, China, and Taiwan-A Strategy to Prevent War）視訊會議中專家所指出的，當時美方自信只是打垮北韓，剛打內戰的共軍不至於出兵；結果在周恩來告知無效後，共軍仍是開過中朝邊界。這類「意外」的意義就是，即使刻意節制，不預期的大戰仍可能爆發，更何況不節制，後果可想而知。

也因為如此，美軍冷戰時期在「印太」的兩場大戰-韓戰與越戰，都避免把主要大國直接捲入，並且以「有限戰爭」（請特別注意，包括『越戰越南化』），作為戰略目標，以免在一側大打出手，卻被另一側漁翁得利，盡失離岸平衡的「天賦」優勢。

華府樞紐：可望不可及？

最後就是平衡者如何掌握好應對東西兩側對手的力道問題。「戰略三角」提示的最佳方案是平衡者佔據「樞紐」（pivot）位置，讓歐亞大陸上的陸權強國們自己相互制衡，最好「觀虎鬥」後才出手（就像歐戰與第二次中日戰爭）。以目前來看，如果像3月初華府公布的《期中國家安全戰略指南》（Interim National Security Strategy Guidance）指出的，「中國是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對開放的國際社會提出持續挑戰的競爭對手」，那就不應過度應承基輔的要求。所幸不知是華府叫基輔知難而退，還是莫斯科「見好就收」，又或者是操作過頭的澤倫斯基總統（Volodymyr O. Zelensky）為美俄大局做了「讓步」（這只能事後觀察烏東狀況來印證），東歐緊張情勢，近日隨俄軍後撤有所下降。但無論如何，這不是華府贏得中俄爭相討好的樞紐，反而是普京更接近美中爭相結交的位置。而從川普開始到拜登當家，昔日尼克森以降曾經逐漸取得的在蘇中之間的優勢，現在似乎可望不可及。

歐洲除了退歐的英國與東歐一些小國，主要大國多不可靠。印太看似有「小北約」雛形，但除了澳洲、日本像是「一邊倒」了，印度也自有盤算，東協更難說。華府要集中一側，難保另一側有人扯後腿。同時兩側加壓，所有「理念相近」的「民主同盟」誠心聯合、同時出擊歐亞大陸兩強，很像戰國群雄聯軍討伐「兩個秦國」，場面可以浩大，目標很難落實。而與（西秦）俄國「結婚」必然要有「聘禮」，對霸主面子裡子也都不可行。那麼美國要爭取時間「中興」霸業，避免中國（東秦）趕超，最終上算，還是爭取離岸之樞紐地位。

以此看來，各國的劇本也不應只有威武霸主兩面出擊，與美俄「結婚」兩個版本，還應考慮美國重回樞紐會怎麼做，自己當如何。

（作者為國立臺灣大學政治學系教授）

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