國內平靜一段時間的疫情，因為爆出華航6天增加7例確診，以及1個死亡案例，外加科威特旅客在居檢期間到南部參加運動活動，引發了社會震撼。根據「莫非定律」：「凡可能出錯的必然出錯」，最近幾椿出包的個案都來自防疫政策失當造成的疏漏，中央流行疫情指揮中心應該趕快認錯並補正缺失。

對機組人員大開方便之門

蔡政府一直洋洋自得於防疫表現，其實國內防線仍然存在很多漏洞。就像現在，華航至今找不出感染源頭，也不確定擴散範圍，這個包出得很大，但又不完全讓人意外。因為我國雖然嚴格管制國境，一般旅客入境要14天居家檢疫再加7天自主健康管理，但對頻繁進出國門的機組人員卻大開方便之門，還因為航空公司抱怨人員調度困難，把機組員居家檢疫的時間縮短為5天，15日起更放寬到只要3天居家檢疫，再加11天自主健康管理即可。

一般人總計有21天都要管制行動，機組員經常前往疫情比台灣嚴重的國家，接觸來自世界各國的旅客，暴露在更大風險中，卻只要縮水版的居檢管制，這是什麼道理？最新版政策只要居檢3日，簡直是貼心地讓機組員好好睡個覺調時差似的。結果有機師在澳洲被驗出確診，我們才緊急回溯進行接觸者篩檢，然後又篩出了新個案，其中還有感染機師在禁止參加大型集會的自主健康管理期間，去了清真寺禮拜，這是非常嚴重的違反法規行為，也是華航的管理疏失。

1092案機師居檢期滿採檢是陰性，以為沒事，但初期感染有時會呈偽陰性，如果居檢時間太短，感染者就可能默默趴趴走。現在華航事件還找不到感染源，內部是不是有隱形群聚，或是有無症狀超級傳播者存在，甚至源頭是否來自本土社區傳染，都還不知道，需要全面篩檢釐清。政策上，指揮中心如要給航空公司方便，縮短機組員居檢時間，就要密集篩檢加上全面施打疫苗，才能建立滴水不漏的防線，這次是明顯的疏漏。

台灣的篩檢原就不足，機組員的疫苗施打率也不高，再不遵守居檢規定，防線就漏洞百出，對台灣內部安全形成一個相當大的威脅。科威特旅客的例子證明，居檢期間違法外出的案例難以杜絕，這已經是防疫漏洞了，何況機組員居檢天數那麼少。指揮中心必須加強對航空公司的防線，如果一定要縮減機組員的居檢天數，就必須定期密集對機組員進行篩檢，嚴格落實生活管理，不能再出現紐西蘭機師趴趴走、印尼機師去清真寺的荒唐事件，而且也應要求機組員盡快全面施打疫苗。

堅拒入境普篩 防疫疏漏應補救

指揮中心的疫苗施打優先順序名單上，把醫護防疫人員排前面，但因為AZ疫苗的副作用令人卻步，台灣又沒什麼疫情，因此連優先順序第一位的醫護人員打氣都不高，於是開放了一般民眾自費施打。然而，經常往國外跑的機組員卻不在施打的優先順位上，這應該立刻做修正，傳染風險高者優先接種疫苗，既能保護自己，更能保護他人。指揮中心應該要求機組員全面施打疫苗。

24日有一位個案在居檢時猝死，死後經篩檢確認感染新冠肺炎。這位個案曾因為身體不舒服而安排就診，但因為沒有呼吸道症狀，不符指揮中心設下的篩檢標準，始終未做採檢，直到死後才採檢確診。這個案例顯示，感染者會有很多種表現症狀，甚至是無症狀，指揮中心堅持不做入境全面篩檢，又設下嚴格的篩檢標準，會讓病毒有更多滲入的機會。這位不幸去世者，如果入境時或身體不適就醫時，有接受篩檢並驗出確診，是不是就能及早接受治療而挽回一命？他入境時沒篩，就醫時沒篩，結果孤零零猝死在防疫旅館，堅拒入境普篩並對篩檢設下嚴格標準的指揮中心，心中有愧否？

雖然全球都已開打疫苗，但最近許多國家的疫情反而飆升，我們對疫情絕不能掉以輕心，必須強化危機意識，調整篩檢、居檢及疫苗施打等相關政策，才能對人民健康打造嚴密的安全防護線。尤其要擺脫疫情威脅，恢復與國際正常往來，就需要足夠的疫苗，形成集體免疫力。走出疫情風暴的路還很遙遠，指揮中心不能再出包了。