台中7歲男童遭柔道教練過肩摔成重傷命危，教練第一時間被檢方訊問後，無保請回，家屬怒轟「司法已死」，檢方才以重傷害罪將教練聲押獲准。檢方面對於輿論壓力，不到1天就髮夾彎，究竟是家屬所說「遲到的正義」，或司法公信力的重創。

法律人都知道無罪推定原則，《刑事訴訟法》第154條第1項規定，「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」也知道羈押應是最後手段。司法院長許宗力更曾在論及檢察官羈押權限時，明指不是刑罰的預支，也不是安撫社會情緒的工具。

然而，對被害家屬而言，法律千條不及收押對被告懲罰的意義。換言之，檢察官如何在第一時間積極取證格外重要。

例如，台鐵太魯閣號事故後，花蓮地院法官一開始也是認為全案無勾串可能，以50萬元讓被告李義祥交保，在群情譁然後，檢方抗告不到1天就成功逆轉，花蓮地院羈押的理由除涉重罪之外，多了勾串證人及湮滅證據的理由。

此次台中男童事件，警方依過失傷害罪嫌將涉案教練移送，檢方複訊僅以尚有諸多疑點要查，訊後請回。因家屬不滿及輿情激憤，檢警亡羊補牢，改依傷害致重傷罪，並認為有串證之虞，聲押禁見獲准。

許宗力曾說，愈掌有令人敬畏的公權力，愈須謹慎。桃園一名女舞蹈老師遭員警盤查時，出言侮辱被上銬法辦，引發社會聲援，指責員警違反臨檢比例原則，如今女師提告討公道，遲來的正義是不是正義？就看司法如何裁判。

司法是正義的維護者，當人民的權益遭遇任何機關或個人的不法侵害，司法應能給予具體而有效的保護。但從被害家屬要喊司法已死才能喚醒重視，曝露司法的公信力危機。