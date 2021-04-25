「兩岸和平」可能是繼「九二共識」之後，再也不被相信的一個最重要的詞彙與理念了！台海戰局緊張臨界，不斷被各方軍事動作逼近且刷新，如今感染著兩岸基層民間也為之沸騰或叫囂。和平的念想，幾乎只剩殘焰。

關於「兩岸和平」的內涵論述，過去曾經包括了近程的「維持現狀」乃至遠程的「和平統一」，這是一個理想性與自制力十足的基本默契，同時輕易壓制著「台獨」彷彿兩岸之間最神聖至上的信念。

然而，如今徹底碾壓台海安寧的「中美對抗」，這個全新的國際局勢源自一個更深邃糾結的絕對主義，不僅正在將「兩岸和平」獻上祭壇，更打碎了原先兩岸之間彼此可以理性議論的「對話結構」以及「底牌順序」。

當「兩岸和平」一旦不再是最終被追尋、仰望、尊重的共同底牌時，台灣今後的命運怎麼可能還有遠離終戰的另一條路？

兩岸之間因為「對話」，才會有彼此的「底牌」。在談判桌上展開遠從蔣李的偷偷摸摸、到扁馬的光明正大長達數十年，辛苦建構了民間經貿、政治事務等一系列領域的交流模式。兩岸彷彿牌局，曾經彼此摸索且又默契的進行著，但在過程中「兩岸和平」是共同心照不宣的唯一底牌。

2008年開始繁華盛開般的民間交流，幾十萬大陸民眾同時在台灣島內觀光旅遊消費，兩岸軍事對峙一度成為遙不可及。而正當「兩岸和平」正在成為今後共同被抉擇的最終底牌時，蔡英文執政竟然將那張無須爭議的「九二共識」給「蓋牌」！兩岸歷經無數前人投入心血、努力構建的所有牌局結果，就此轟然翻飛。

「中美對抗」是一張「鬼牌」！藉由川普之手一下子被拋上國際競爭的局桌，而這張鬼牌後來更直接疊壓在台海兩岸的牌局之上，「北京、台北」所有曾經的相望對話，就此註定徹底破局。

特別是「中美對抗」是政治、科技、經濟、軍事的全面發動，靜態落手的牌桌也隨之轉變成為日夜滾動的「俄羅斯輪盤」，就看下一枚引發衝突的彈珠，落將會在哪一塊爭議的數字與領域之上。

台灣長期在複雜的國際夾縫關係中求生存，其實必須是個「機智甚至狡猾」的賭客或玩家，周旋於中美之間才能發展自己的空間與實力。然而蔡英文明顯過度依附美國，一味犧牲台灣人的民生福祉也在所不惜，反而讓台灣被逐出了「對話/出牌」的資格！

失去了「九二共識」這張牌，如今連「兩岸和平」的關鍵底牌也正在消失。某方面來說，台灣或者台海之間已經成為牌桌或輪盤的本身，只純粹提供給中美雙方操弄心機乃至軍事博弈的舞台。兩岸「對話」如今只剩「對罵」，原本中國人自己「面對歷史」的所有努力成為一夕消煙。

兩岸未來已經無涉樂觀或悲觀了，今後僅端看「兩岸和平」是否在習近平與拜登心目中，還留下最後殘餘的神聖火焰，抑制著任令戰火荼炭的衝動。這其實是一場歷史與人性的終極考驗，關鍵者各持黑白一子，動念即落手。

至於蔡英文應該只是「中美對抗」輪盤桌旁伺候的婢女了，帶領著一干焦頭爛額的國安團隊，心中只掛念著她的粉絲、臉友與網軍，忙著構思文青路線的下一篇演說。她讓她自己與台灣，變成大時代動盪中的自以為是，實際卻是不足掛齒了。