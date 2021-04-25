「422世界地球日」剛過，台灣很諷刺地卻正籠罩在空前的旱災與不斷的空汙之間，水與空氣是人類生存的基本要素，水庫見底，沒有自來水，護國神山也危急，當原本看不到的威脅變成現在的新日常，我們能得到什麼教訓？

由美國邀請42位國家領導人以及國際組織領袖出席的「氣候變遷全球領袖視訊峰會」日前隆重召開，探討面對氣候變遷危機下世界的因應之道。難能可貴的是，才又交惡的美、日領導人拜登與習近平都出席了。相較於美國前總統川普在2019年底通知聯合國，隔年並退出《巴黎氣候協定》，如今拜登不僅重返《巴黎氣候協定》，更在此次峰會中承諾，會在2030年前讓美國的溫室氣體排放量減少50%以上。這是2015年《巴黎氣候協定》中美國所允諾的兩倍。世界各國面對環境議題的立場，似乎愈來愈不得不趨向一致。

人類能主宰地球嗎？答案愈來愈清楚：不行。儘管人類太空船登上了火星，但地球各處的旱災、水災、雪災、火災卻更加橫行。喜馬拉雅山中部日前爆發15年來最嚴峻的火災，燒毀了數十萬公頃森林。最近一期的《森林與全球變遷前沿》期刊指出，地球上剩不到3%的陸地生態系統保持完好，其他都被人類的工業、狩獵、物種入侵與人為破壞殆盡，而且往往是不可逆的。

曾任教於哥倫比亞及康乃爾大學，集《紐約客》等雜誌專欄作家、詩人、記者、探險家身分於一身，深受全球讀者喜愛的暢銷書《感官之旅》作者黛安．艾克曼早在2014年就寫下《人類時代：我們所塑造的世界》一書，這書最近修訂重新出版，帶領讀者體驗人類統治時代技術與創新的感知之旅，從適應自然到創造自然，進入一個真正以人類為主宰的全新時代。

書中指出，人類「征服了75%的地表，夢想出工業和醫藥的魔法，在漫無邊際的黑暗之中升起火燄，掛上燈籠。」我們竭盡所能擺弄大自然，在這個星球上栽種培養我們喜愛的動植物，其中許多都有侵略性；我們改變了氣候，卻威脅了我們自己的生存。另一方面，我們也以充滿希望的創造力應付我們的破壞力：我們收集即將消失物種的DNA，存放在冷凍方舟上；讓紅毛猩猩使用iPad，訓練智力，創造可以穿戴的科技用品。也許總有一天，我們會創造出比我們更聰明的合成物種。

但正當人類興高采烈地自以為正在創造未來，並且將改變世界時，大自然的反撲毫不留情。澳洲、美洲的森林大火，北極、北歐的融冰，各地的沙塵暴，氣候的極冷極熱，這一切都正在在警告人類。

在台灣也沒法倖免，面對減煤、減碳、空汙、藻礁等議題，台灣準備好了嗎？有在做科學討論嗎？當大家窮於因應新冠病毒的衝擊之際，能不能補修思考一下台灣的國家環境氣候政策，重新想想我們有沒有跟上國際的腳步，以及人類在地球上的定位？否則等到缺水再求水，沒了乾淨空氣才爭呼吸，當然沒救！（作者為台北市出版公會理事長）