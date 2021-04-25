在駐日代表謝長廷拿出所謂的證據後，引發太平洋鄰近國家、地區高度不滿的日本排放福島核汙水一事，在台灣竟然被轉移為核二廠所排放的廢水是否也同樣涉及輻射物質的爭議。然而，此一事件從「外患」變成「內憂」，真的只是因為謝長廷的硬拗與強辯所致？民進黨政府在其中扮演了什麼樣的角色？值得玩味。

日本政府在4月中旬宣布要將福島核汙水排放入海，包括大陸、南韓和菲律賓等都立刻抗議，南韓還準備提告；但蔡政府從一開始就是一副不想深究的樣子，只派出原能會表達我方反對的立場，層級不夠高且態度也不夠強硬，國人並不滿意。

理應為台灣發聲的謝長廷，表現更是荒腔走板，不但為日方辯護，還把台灣拖下水，說台灣核電廠排放的廢水也含有輻射物質云云。言下之意，台灣跟日本是半斤八兩，所以也沒資格反對日本的排放。

為證明自己說的是事實，謝長廷近日拿出核二廠的排放資料，顯示去年第4季的廢水中有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質。謝一再打臉台電和原能會，如此「胳膊往外彎」的行為，令不少國人深不以為然。然而，謝長廷的莫明其妙之舉只是他個人的行為嗎？

首先，儘管原能會稱謝長廷的排放數據都是網路上的公開資訊，然而，他所出示的圖表都是紙本翻拍，還有手寫註記，顯然不是直接從網路下載而來。這些資料是誰提供給他的？或者說，是誰告訴謝長廷可以用這些資料來倒打台灣的核電一耙？

謝長廷不是核能相關領域的專家，但他第一時間就提出台灣3座核電廠所排出的廢水也含有輻射物質的說法，真是既狠又準，顯然經過高人指點，是誰教謝這麼說的？而他這麼做的理由純粹只是為了幫日本說話嗎？恐怕未必。

今年828的4大公投中，「重啟核四」與「珍愛藻礁」這2項都與能源電力相關，兩案發起人對核電的立場未必相同，但2項公投的結果具一定的相關性，都會影響蔡政府的電力配置，尤其重啟核四公投一旦過關，會根本性地顛覆2025非核家園政策，蔡英文早已三番兩次表示不可行，顯示民進黨政府有輸不起的壓力。

藉著一個恬不知恥的「助日」代表的荒誕言論，蔡政府可收「圍魏救趙」之效。或許蔡政府刻意放出台灣核電廠一直在排放含輻射有害物質的訊息，以強化核電有毒的印象，提高國人的反核意識，降低民眾對重啟核四案投同意票的意願，讓這項公投過不了關。

這就是為什麼在日方宣布福島核汙水入海時，綠委第一時間的反應是「大家這麼怕核廢水，核四怎麼可以重啟？」在野黨要行政院長蘇貞昌令謝長廷回台到立法院進行福島核汙水的專案報告，蘇則相應不理。在民進黨政府看來，謝長廷的相關發言不但可向日方示好，還可趁機大打反核的恐嚇牌，最好把大家嚇得828都不去投票。如此看來，蔡政府不但不會譴責謝長廷，還應該給他記大功一支呢。（作者為資深媒體人）