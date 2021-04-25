鳳梨風波讓國人看到台灣農產品外銷過度集中的高風險，而乾旱缺水也嚴重影響到農業產銷，未來極端氣候將成為常態，台灣農業光靠如溫水煮青蛙般的補貼及國人發揮愛國心猛吃，只能解燃眉之急，想永續發展需積極尋找新出路。

農業屬重要的民生、經濟及國安產業，重要性不言可喻。然而受到全球暖化、疫情、天然災害及人口激增影響，全球糧荒危機如影隨形，想靠增加耕地來增產難度高，只能另尋他途。有感於種苗是農業生產的基礎，健康種苗可以提高單位產量，全球對健康種苗的需求正殷，2018年全球種子市場規模達到597.1億美元（基因轉殖種子市場份額占54.3%），預估到2024年，該規模將達到903.7億美元，若能搶得先機，做好佈局，全力投入，不僅可以為台灣農業插上金翅膀，也渴望成為台灣另一座護國神山，不能老是存在「弱勢」農業需保護的舊思維。

「國以農為本，農以種為先」，種苗更是農業產業鏈中利潤率最高的環節（位居農業產業鏈頂端），蘊含巨大的商業利益，被譽為「農業晶片」，尤其良種更是確保糧食安全的重要關鍵，名聞國際的紐西蘭奇異果遭到細菌性潰瘍病（PSA）困擾，也是透過選用新品種來解圍。只是長期以來跨國企業透過基因專利權控制了種子，也控制了全球的農民，目前種子產業呈現寡頭壟斷，五家跨國企業即主宰了全球半數以上的種子市場（拜耳居首位），壟斷種子價格，對國家安全構成威脅，確保種苗自給自足成為重中之重。

受到傳統農業生產習慣影響，部分農戶會使用自留種（如香蕉苗），由於發芽率不高，品種純度較低，對病蟲害抵抗力差，單產十分不穩定，收穫的農產品質量差異也較大並不鼓勵農戶使用自留種。為避免受制於人，目前許多國家正積極在種苗（包括農作物、畜禽和魚類）項目下功夫，也積極尋求國際合作例如吳郭魚新品系Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT)的育成，中國大陸則與印尼政府共同育成高抗玉米霜黴病的新品種（IDCHN04、IDCHN07、IDCHN09和IDCHN10）玉米是印尼第二大糧食作物，日本企業正積極研發打過疫苗的抗病毒種苗，想取得優勢關鍵在科技創新和加強智慧財產權保護。中國大陸已將種苗列為「十四五」時期的重點產業，正在加緊建設全球保種第一的國家作物種質資源庫。

回顧台灣農業發展亦與種苗研發息息相關，過去台灣在農漁業品種改良及新品種研發上表現亮眼（如台灣鯛、觀賞魚、石斑、金鑽鳳梨、蘭花、 黑珍珠蓮霧、愛文芒果、三星蔥、台灣毛豆、金萱、紅玉等等），帶動產業蓬勃發展，並於1990年代先後成立國家級作物種原中心及水產生物種原庫，進行保種及育種工作。然而在經費及專業人力有限的情況下，國內種原庫運作面臨規模小、種原資源少、資金不如大國，研發能量有限、雜務太多等問題，並未受到應有重視，20多年前官方信誓旦旦要讓台灣成為「亞太水產種苗中心」的雄心壯志，早已灰飛煙滅無人聞問。近年來台灣在農畜水產新品種（包括抗病、抗寒、抗旱、高繁殖力、高換肉率、高營養、高品質等）研發及實際運用上已少有佳績，許多苗種須仰賴進口，增加生產及外來疫病輸入風險，尤其生物育種產業化腳步緩慢，唯根基尚存，若能善用避免重蹈覆轍，還是有機會重新擦亮招牌。

台灣內需市場有限需仰賴外銷，而特有及優質農產品是打開外銷通路的關鍵。近日國內掀起鳳梨風波，國內辛苦育成的金鑽鳳梨種苗，如何流入中國大陸引發爭議，再度凸顯保護優質種苗的重要性。為此政府將採取「禁回銷」、「保護目標市場」及「增加動植物種苗輸出管制項目」等措施，但關鍵還是在於政府的執行力和新品種的研發創新。當今全球種業競爭實質是科技競賽，台灣農業不能停留在光靠政府保護，應該著重在新品種研發及優質種苗生產（尤其是運用基因轉殖與基因編輯技術，開發新品種和雜交種）；重新整合公家農業科研機構，讓專業來主導；調整科研經費分配，落實計畫考核（不能淪為文書考核與作文比賽），並借重民間研發的人才、經驗及研發量能，落實「植物品種及種苗法」，把種原庫運作跟產業發展做連結，獎勵科企聯合發展（如政府做基礎研究，企業做應用與產業化研究），將種苗納入國家重點發展產業，健全商業化育種體系，推進科企合作，促進產學研深度融合，全力將台灣打造成商機龐大的「亞太優質健康種苗評鑑及供應中心」，讓「農業晶片」（種苗）繼IC晶片之後成為台灣最耀眼的產業！

從台積電發跡歷史，驗證「羅馬不是一天造成的」，「今日不做明日會後悔」，全球農業競爭日劇，靠大撒幣無法讓台灣農業永續，為政者至少要有洞悉全局及築夢的勇氣跟膽識！

（作者為農漁經學者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※