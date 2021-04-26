緊繃的心情，持續了整個大三時期。或許是時候給自己的心呼吸一些新鮮空氣了……。

陝西，對於一個歷史和地理只有零碎記憶的我來說，就像烏托邦一樣絢麗且神秘。於是在一個突如其來的機遇下，我匆忙地完成報名手續，揣著複雜的心情，上路了。讀萬卷書不如行萬里路。此路到了陝西這站，我將走得如何，其盡頭又會是何種景色，尚無人能告訴。時間從到了機場，認識團員，上了飛機，又下了飛機，慢慢地流淌走。然而踏上陝西的第一天，我完全沒想到自己跟朋友們即將與這陌生的地方，產生從未有過的心靈撞擊與震撼。

通曉中國歷史的人，對這片黃土高原，必定知其深厚的文化脈絡，與許多國人引以為傲的歷代聖賢。如此古老的一片土地，會以何種樣貌與我相遇呢……？就當我一穿越西安城牆，來到城內時，城內各種五光十色的光影，各樣濃厚的東方氣息，立刻重重地刺激著我的眼球與思緒。醒目的紅色中國結妝點西安城筆直的馬路，兩旁燈火通明的商店綿延不絕地從眼角迅速飛過……。華麗耀眼的鐘樓，形形色色的人潮，等等繁榮的景象，無一不為我原本複雜的心一一噴灑上繽紛的色彩，注入活力的脈動。西安，這裡是西安，是一個讓人迅速為之著迷的城市，一個現代化與古典美交錯綻放的城市。時間隨著月亮的升起，我和朋友們在飯店餐廳的歡笑聲中，結束了來陝西的頭一日。陝西之旅，就此拉開序幕了。

在接下來的數日中，一路陪伴我們的曉波哥，在路途中給了我們頂尖學霸級的精彩導覽解說。遠從歷代皇帝締造的輝煌，近至路邊搖曳的一花一草，都有條不紊的娓娓道來我們華夏獨特的人文風情。從各個歷史博物館，到西安交通大學，我們目睹了人類智慧之結晶，親眼見證了我們祖先是如何鞠躬盡瘁在造福後人。曾經埋藏在這地底下的，對我來說不是褪色的物件，斑駁的顏料。相反的，這些是我們中國人的驕傲，有傳承且不朽的精神在其中。而我相信這裡一切的一切，都不會被後人所遺忘。

然而，在整段旅程中，最觸動我內心的就是參加了清明公祭軒轅皇帝典禮。一開始對這件事的印象來自行前說明會時，繆理事長對穿著等細節的講究，因而能體會到其莊重的氛圍是我需再三謹慎的。就在4月5日，我們出發前往黃帝陵。出席這次的公祭典禮，我非常榮幸能夠被新黨選為台灣青年代表，能隨郁主席一同上台致敬。到場的除了許多重要的政治人物，新聞媒體，也有從四面八方前來觀禮的民眾。在眾目睽睽之下，台灣青年代表之身份，似乎在我肩上默默的沉重了。一切就定位後典禮開始了，鼓聲響起的那刻，我感覺全身的細胞都被那聲鼓聲穿透了，所有的思緒都沉澱下來，且全神貫注在這個莊嚴盛大的典禮上。跟著郁主席上台三鞠躬，又從台上走下，我內心深處有種莫名的感動。這份感動，我想是源自於與先祖的敬畏與感恩。在清明節有這樣的一個機會被選為代表去獻上敬意，不但是人生中難得的經驗，更讓我學習到身為人對祖先應有的謙卑。

典禮隔天，我們前往華山。華山被譽為奇險天下第一山，為國家5A級旅遊景區，更是中國著名的五嶽之西嶽。然而身為一個平日沒在運動，更沒有爬山興趣的都市人，爬山這個項目一直以來都是我不太去接觸的。但即便如此，還是帶著雀躍的心情步上了美麗險峻的華山。從巴士，到纜車，再從纜車到步行爬山的起點，一路上華山無時無刻都在展現其雄偉獨特的景色。陡峭的山壁，古老的羊腸小道，一一展現在渺小的我眼前。從步行的起點，一路上都有華山未溶化的白雪和冷冽的寒風相伴。清新冰冷的風劃過我的臉跟手，這凍僵的刺痛感雖令我難以忍受，卻未了親眼看看更多的美景，硬著頭皮一路往上爬。欲窮千里目更上一層樓，我真的在華山深深體會到了。創造主的鬼斧神工，使我再次心生敬畏，永生難忘。

陝西，這樣一個千變萬化，包羅萬象的城市。使我看見華夏歷史的光彩與輝煌，也看見新生代自由奔放之蓬勃發展。人生之路途，陝西此站我走到了盡頭，拾起行囊，回憶，友誼，與燦爛的心路歷程，踏上歸途。心裡的不捨，催促著我的心想再次造訪這個閃耀動人的地方。感謝新黨郁主席，以及所有為此次行程策畫，打點一切的工作人員。每次的中華兒女文史營，其意義不只是為了旅遊觀光，更為的是凝聚兩岸的炎黃子孫，同心同德為中國未來的和平發展，興起聚沙成塔的力量。謝謝你們，謝謝陝西，期待我們再相逢的那天。（林若亞）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。