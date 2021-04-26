國軍漢光37號演習電腦兵推於4月23日至30日舉行，實兵演習部分則在7月12日至16日。雖然受到「保密安全維護計畫」的限制，我們無法得知演習具體內容，但從國防部公佈的資訊當中，依然可以看到若干問題。

政軍兵推停辦2年

國民黨立委吳斯懷質疑，扁馬執政期間在每年「漢光演習」前，都會先實施「國家政軍兵推」，而蔡政府在兩岸及南海情勢嚴峻下，卻已2年不再實施政軍兵推，國家安全運作機制是否生銹？

答案很簡單，國家安全運作機制並沒有死亡，2年不再實施政軍兵推的原因，是蔡政府看到政軍兵推實在行不通，乾脆停辦。陳水扁時期重視「反斬首」防衛部署，玉山兵推就以反斬首為主軸。馬英九任內因兩岸關係緩和，政軍兵推的重點擺在自然災害與戰爭、東海與南海衝突、網路作戰。蔡英文舉行過1次政軍兵推，重點是「萬鈞計畫」，講白了就是總統的逃命計畫。

本來政軍兵推應該是政治目的指導軍事部門的演練，例如陳水扁時代的國防戰略「有效嚇阻防衛固守」，但是陳水扁卻把國家軍事力量當作反斬首的手段，至於嚇阻是否有效、防衛能否固守與他無關，那是軍人的事情。同樣的，蔡英文也把國軍當作逃命的工具，防衛固守重層嚇阻也與她無關。馬英九任內兩岸關係良好，既然如此，何不乾脆取消「防衛固守、有效嚇阻」？

從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，可以說每一任總統都不認真看待國防戰略，只是在玩弄「嚇阻」與「防衛」的文字遊戲。試想，如果嚇阻無效怎麼辦？冷戰時期連美軍都沒有把握嚇阻一定有效，所以不斷發展出新的嚇阻戰略；誰敢保證國軍嚇阻一定有效？既然可能失效，何必嚇阻？如果防衛無法固守怎麼辦？全世界沒有一個國家敢保證百分百的國防安全，誰能保證國軍一定能固守？既然無法固守，何必防衛？有時嚇阻擺在前面，有時跑到後面，現在又多出了個「重層」！

所謂的政軍兵推就應該演練這些有效或無效、固守與崩潰的可能性和解決方案，並非只是演練保全領導人的安全。

造假的兵推

從4月23日至30日的漢光兵推採取「複合式兵棋推演」，也就是由各軍團指揮官、外島防衛部副指揮官，率領必要人員，全程進駐聯演中心，先進行議題探討，再依據議題的設定；再由國防大學擔任的攻擊軍模擬敵人犯台各種可能行動，實施防衛作戰推演與驗證。

兵棋推演是一種室內軍事演習，其目的是預先推估戰爭局勢發展，最困難的就是狀況的想定。在室內如何想定真實戰場呢？更何況國軍久未戰鬥，想定出來的情境不見得符合真實戰場，很容易造假或失真。人多不見得就能集思廣益，太多的研究證明，人多反而會讓基層幹部或異議者不敢發言，或是共同犯了錯誤認知的「組織病」。

怎麼避免造假或失真？很簡單，想定作戰情境之後，讓防禦方與攻擊方不要根據想定與腳本進行攻防演練，而是真正的實兵演練，才會找到問題與解決方案。

例如「戰力保存」，攻擊方（國防大學）就應該以解放軍現有從太空到天空到水面、水下的偵測能力，鎖定打擊目標，再以解放軍真實的武器打擊目標。相對的，防禦方陸海空三軍應該演練如何不被解放軍偵測到、如何反制解放軍的打擊。

而國軍宣稱演習目標是為能達到「藏得住、出得去、打得動、轉得靈、能指揮」的作戰要求，表示演習結果就必須是如此，不會有第二種情形出現，如果出現了第二種情形，在想定階段就必須排除。

務虛的聯合作戰

國防部公佈的三軍聯合作戰，看起來就是「你打你的、我打我的」，三軍各打各的，完全看不出如何聯合三軍作戰。

例如海軍納編各主、輔戰艦、空軍、陸軍與海巡等兵力，遂行緊急出港、海上機動、整體防空、反潛、電子作戰與截擊作戰等「三軍聯合制海作戰」操演。看似聯合了三軍，但是軍艦海上機動的目的是什麼？軍艦在海上不免成為解放軍攻擊目標，能不能「存在」都成問題，而此時空軍戰機也必須轉場或掩藏，能不能支援海軍也是個問題。至於期望陸軍部隊支援對海作戰，只能是個主觀願望而已。

當海空軍忙著保衛自己的時候，能不能「撥冗」支援地面的反登陸作戰，絕對要打個大大的問號。到最後，能夠存活而且起了關鍵作用的，還是國土防衛作戰。

海軍與其不知名的海上機動、空軍與其轉場或掩藏，倒不如全部出擊，目標解放軍2艘航母。若能重創解放軍航母，雖不能達到「防衛固守」或「重層嚇阻」的目標，但絕對是個重大的戰役勝利。

結論

演習不能造假，不造假的前提是揚棄想定與腳本，一切以真實作戰為主。也許演習的結果不盡人意，但這才是最真實的演練。多年來國軍務虛成性，不務實的面對自己與對手。務實的第一步，應先消滅不切實際的「嚇阻」與「固守」教條，重新確立可行的國防戰略。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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