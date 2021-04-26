美國總統拜登終於還是把亞美尼亞大屠殺定義為｢種族滅絕｣。

很多人稱川普為｢瘋子｣，因為他不按牌理出牌；拜登上台，各國希望國際情勢能走上正軌，沒想卻鬧得更為喧騰，拜登上台沒幾個月，就將耗時最長的｢阿富汗戰爭｣畫下句點，拜登躊躇滿志地說，｢自從美軍進駐阿富汗以來，已經歷四位總統，我不會把這個責任再交棒給第五位。」顯然拜登十分引以自豪，因為他創下第一個｢第一｣。

國際間甚少用｢種族滅絕｣這個字眼，過去只用在希特勒對猶太人的屠殺上，但拜登上台接連兩次用到。一次在中國新疆的人權問題上；再來就是這次亞美利亞大屠殺。

一次大戰期間，150萬亞美尼亞人被土耳其人系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，但因土耳其是美國中東的主要盟友，又是北約成員，因此歷任總統包括福特、雷根、歐巴馬都盡量避免觸及這個議題。

可能是土耳其最近跟普丁走得太近，國防武器也購自俄羅斯，引得美國防部及武器商的不快，直接導致了拜登這項決定。拜登又創下了另一個｢第一｣，過去歷任總統不敢做的決定。

拜登的兩個｢第一｣都把世界局勢搞得天翻地覆，似乎又回到冷戰時期的對立。如果再繼續下去，世界將永無寧日。拜登，累了嗎？歇會兒吧！

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