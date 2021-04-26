蘇貞昌督軍台鐵改革方案。首場會議，重點決議有三：第一，不談台鐵公司化，只設定台鐵3年後企業化；第二，等台鐵能提供安全及好的營運服務後，再談票價調整；第三，政府每年「補貼」59億，彌補小站虧損和舊制退休金的財務缺口。

觀此三點決議，台鐵改革必難成功。

台鐵是交通部的部屬機關，負責經營台灣的傳統鐵路系統，屬中央三級行政機關。台鐵既然是政府的一部分，是虧是損，員工退休金，政府理應負責，何來政府「補貼」之說？疫情來襲、旱澇嚴重，政府可以「補貼」、「補助」民間相關業者；中央政府承擔下級單位的虧損和退休金，天經地義，怎能叫做「補貼」呢？中央挹注台鐵，用的是納稅人繳納的稅款，等同於全體納稅人「補貼」台鐵虧損，行政院卻擺出一副仁至義盡的模樣，好不慈悲！

台鐵虧損，還得等改革3年、企業化後再來調漲票價。那麼，未來3年期間，台鐵虧損豈不等於都是納稅人在補貼嗎？納稅人未必都是台鐵服務的使用人，何來義務補貼台鐵虧損？這不也等於讓非使用者，變相地補貼使用者嗎？

所謂企業，是指從事生產、流通與服務等經濟活動的營利性組織。而公司則是企業的一種組織型態。換言之，無論台鐵改革要公司化還是企業化，關鍵都是要以營利為目的。票價不調整，台鐵無法營利，虧損繼續擴大，又怎能企業化？

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