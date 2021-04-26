蘇貞昌院長25日聽取交通部長王國材報告太魯閣列車重大死傷事故的「台鐵改革方案」，朝「安全、安定、轉型」方向規畫，獲得蘇院長正式回應，就台鐵負債4000多億部分，允諾每年補助59億元；另台鐵新建工程改由鐵道局負責；至於25年未調整的台鐵票價等安全營運後再談；另台鐵轉型則在3年後朝企業化方向規畫。

在現階段民氣可用之下，行政院所同意的「台鐵改革方案」能否真正符合國人期待，不再有高頻率的事故發生嗎？恐怕仍有待觀察。

第一、台鐵迄今負債高達4000多億，而每年不斷累加的偏遠路線、小站、舊制退休金支出就需50億至65億間，再加上各地方政府不斷要求鐵路立體化的每年負擔不在少數，以及台鐵票價過去25年來未調整實況，雖然蘇院長允諾每年補助59億元，可以暫時療傷止痛，但台鐵財務仍難獲得改善，更談不上損益兩平，以及進一步的轉虧為盈。

第二、未來台鐵票價調整仍是難上加難。畢竟從交通部立場來看，列車不安全，提高票價似乎欠缺正當性。但反過來看，台鐵營收不增加，則各項應行購置的備品、材料或應行重置之設施、設備就會經費不足，只好「挖東車零件補西車零件」，如此惡性循環下，我們真的能夠寄望台鐵營運安全可以獲得進一步確保嗎？

第三、台鐵體制轉型只談「企業化」不談「公司化」，而且設定在3年後，真令人大失所望。3年後再談台鐵企業化，又沒有明確完成期限，顯然主政者想避開台鐵工會串連各大工會反彈，也怕今年8月公投或2022大選選票流失，而且如果僅以「局」的格局來修法談企業化，縱使上令下達，但末稍神經未經捶鍊，沒有風險辨識能力，做不好風險管理，沒有優秀新血輪加入，沒有董事會主責督導，台鐵要企業化恐怕也只是海市蜃樓而已。

第四、努力提高台鐵全台各地的資產活化比例及附屬事業盈收的占比，是台鐵現階段能彌補虧損的唯一方法。而且台鐵也一直努力推動中。可惜的是台鐵在全台各地閒置土地的活化或台鐵立體化所留下的地面土地，各地方政府總會經由都市計畫審議，狠狠咬上一口回饋金，讓台鐵雪上加霜。這非在鐵路法修法時以特別法方式排除不可，否則台鐵債務永遠無歸零的一天。

第五、交通部及台鐵局就太魯閣事故所造成問題，似僅把焦點放在運務及工務上，忘記了機務及電務，也忘記了列車的運行，機廠維修的重要性。畢竟台鐵每天出車要維持列車的妥善率和準點率，這些都要機務、電務部門每天的精細檢修，在台鐵城際列車600輛及區間列車520輛未全數進埸營運前，現在台鐵大多數列車老舊，各類機電備品數量有限，經常挖東牆補西牆，如不及早綢繆，恐怕早晚又會出事。

第六、台鐵新建工程改由鐵道局負責，方向正確。但是鐵道局在規畫設計過程務必要求台鐵局派員參與，以利台鐵未來營運需求，此點務必不得忽略，否則台鐵屆時又得穿衣改衣，衍生無限困擾。

談台鐵改革，重點在真正的能產生績效，而非王國材部長所言改革失敗他會下台。（作者為前交通部長）