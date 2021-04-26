太魯閣號事故，遺體修復師代表罹難者家屬發言，因為修復師們陪伴家屬流淚，親眼目睹車禍慘烈。49具遺體，修護師接力工作13天，亡者得以回復面容，身體端正地讓家屬最後告別。

為了辨認遺體，有家屬看了33具遺體的照片，看一張，一次心搐，不是檢、消沒依性別、特徵排好認屍流程，而是特徵不顯、性別難辨。遺體破碎、軀骸不全，難以憑骨盆比例、外形，看性徵；頭部破碎，無法從面容看出性別。遺體修復師工作兩個禮拜，時間之長，也難拼回那一瞬間，車廂重創前的樣貌。修復師們曾徹夜尋找一張臉孔，一位女童的容顏。

遺體修復團隊發言人王薇君說，這場意外嚴重程度比普悠瑪出軌嚴重百倍。但需要承擔事故責任的，卻升官，次長升部長，副局長升任局長。

慘案涉及政治責任、行政責任、法律刑事責任。政治責任只有一人扛，部長去職；刑事責任，檢方仍在偵辦；行政責任，未有定論。同時國家運輸安全調查委員會還在調查，雖然調查的目的不在究責，而是找出體系的缺失，但調查結論將是判斷行政疏失，甚至刑事責任的重要參考。刑、行責任未明，原來擔任次長與副局長的，未必是罪犯，卻是帶罪之身。共犯集團裡的關鍵人物，應該靜候調查，竟然升官。

要升官，不該帶著疑犯身分升，應該調查結束後，確認清白之身再升。「意外絕對不是意外發生」，英國賀伯特爵士（Sir Herbert Walker）在1927年火車事故的名言，意思是，意外事故是一連串錯誤的組合，不是突然間的意外。太魯閣號案，涉及了一連串的行政與刑事過失，因此國家運輸安全調查委員會的報告很關鍵。從台鐵緊急應變中心第25次的會議紀錄便可看出，事故後，相關單位立即做了9項改善工作，這是應做而未做的項目；早做了，就不會有49人罹難。為何未做？未見官方的檢討答案，先見升官。

專攻軌道災難的英國調查報導記者費司論及「安全的政治」，提到災難發生，輿論的焦點常鎖定特定的關鍵點，而忽略了系統的整體問題。亦即，找到代罪羔羊後，其他人便容易脫罪，因此輿論風向是關鍵。

太魯閣號災難應該獨立調查，不受政治遙控的運安會，事發當晚就先開記者會大談四大疑點，引領輿論方向；接著運安會新聞群組有政院幕僚加入；再來運安會主委配合民進黨立委質詢，秀過頭暴露案情，以致花蓮地檢署公開警告，要求運安會不要與涉案者隔空串供。然後，聰明秀異的花蓮地檢署檢察長俞秀端親身參與偵辦，曾日夜不闔眼，正當擴大傳訊，案子辦到一半，被調到彰化。

若白宮幕僚參與聯邦調查局（FBI）的新聞群組，且偵辦重大犯罪的檢察官被調職，黨派公然介入獨立行使職權的檢察官與FBI，美國一定引發政治風暴。但在台灣，政治引領風向，三立、壹電視、年代新聞台卯力演出。一連串的運作，恰符合事故剛發生時台鐵官員群組裡，某官員傳達的指示：把責任推給承包商和監造商。

危機處理，政府的形象管理是關鍵，目的在於政府取得民眾信任，領導民眾共同面對危機。形象管理不該是遮掩與卸責。

民進黨政府政治幕僚新聞能力強，風向帶得好，得以讓待審的官員升任部長與局長。慘案過後，掌權的同樣是那群人。斧鑿痕深的布局，可能是遮蓋弊端的平台，處理不利於自己、不利於前任、不利於政府整體的刑事、行政責任。運安會要讓民眾信服，就該邀請罹難者家屬代表，加入調查團隊。別以素人沒有交通專業為理由，美國飛安史上，幾次制度的改善，正是罹難者家屬推動的成果。升官者若清白無辜，更該支持本文的倡議。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）