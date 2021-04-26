趙婷導演的《遊牧人生》是今年奧斯卡最大贏家，一舉拿下最佳影片、女主角、導演三大獎，主角是一批以車為家、逐工作而居的現代遊牧民族，看似平淡的劇情，卻在疫情導致全球人們生活產生巨變的這兩年，引發意想不到的巨大共鳴。

由影后法蘭西絲麥朵曼飾演的主角芬恩是名教師，與老公住在石膏公司擁有的小城，鶼鰈情深，沒想到公司宣布停業，小鎮也要清空，不光老公失業、芬恩的工作也飛了。老公病逝後她孓然一身，付不出房租更付不起房貸，決定改裝車為家，能煮、能睡、還裝上馬桶，開車上路才察覺美國早有一群跟她一樣的「車居人」，耶誕節前夕他們群聚在亞馬遜網站的倉儲附近理貨包貨、即時把耶誕禮物送到消費者手中，但眾人過節時、卻是他們失業日，得移往另一處打工，永遠「在路上」。

這部片最令人訝異的是讓觀眾「看到」在美國優先大旗底下還有這樣一群人們，他們多半是中老年人，擁有良好教育、談吐不失優雅，但在金融海嘯幾乎滅頂、浮沉至今，很難想像在美國大規模疫情封鎖導致經濟蕭條後，該何去何從？

小時候最喜歡卡通《小英的故事》，小女孩主角獨自駕著蓬車穿越歐洲找爺爺，一路遇到好人也遇到壞人，用木頭削成叉子湯匙、自己生火炊食，充滿荒野求生的樂趣，這都只是過程，小英終究會找到爺爺。

小女孩老了怎麼辦？芬恩遇到不少好人，但各種挑戰還是辛苦得拳拳到肉。馬桶能用嗎？晚上能停在加油站嗎？半夜低溫會冷死人嗎？車壞了有錢修理嗎？各種的「怎麼辦」考驗著她。當救贖的安樂窩出現，她會怎麼選擇？電影的終極命題就在人生走到這個境地，還能保有選擇權嗎？

電影得獎之後，當然會引起關注，讓片中字字珠璣的「金句」流傳。 好比她與做地產的妹夫對話，「你說動人們買下一輩子都負擔不起的房子，這樣不奇怪嗎？」但我更喜歡芬恩與朋友之間的友善與分享，這群人說實話是什麼都沒有了，但他們還能互相幫助，還有夢想，而且正是因為人生什麼都沒有了，也不必擔心未來，更懂活在當下，在看似沒有選擇的無望人生中，勇敢做出選擇。

法蘭西絲麥朵曼除了演技精彩，她的選擇更超前同儕好幾步，天生「女王範」更贏得尊敬。4年前以《意外》拿下影后，她致詞時留下「附加條款」密語，意指明星接戲時應透過附加條款要求工作團隊要性別平等、種族多元。這回《遊牧人生》領獎時說，「我的聲音就是我的劍！」相信這樣的她，絕對不會因為自己無法完成承諾，而要求旁人「只要心胸開放，人生就不會這麼沉重了！」對吧！（作者為作家）