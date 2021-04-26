航空公司出現傳播鏈不明的多人感染，有人到其他國家才被檢出，一例擴及家人，社區傳播疑慮引發人心惶惶。最引起醫界嘩然的，莫過於為何超高風險的行業，卻反而只做超短版的三天檢疫。

檢疫目的，在避免高風險者將疾病傳播予他人，尤其，新冠肺炎在症狀出現前兩天就有感染力，不能仰賴症狀做安全區隔。檢疫期間長短，須依疾病自然史的潛伏期長短與檢驗敏感度來規畫，亦即，應依照科學證據做專業防疫，而非照官員、部會意見或所謂人力狀況自行縮短；相反的，人力越緊就越須穩妥防疫，以免產生株連，創傷更深。

目前我國機組員檢疫，竟縮短至高風險區者居家3天，飛行低風險區者甚至完全不檢疫。但據國際流行病學報告，新冠肺炎潛伏期中位值在暴露後5到6天，亦即有超過一半病人在第6天之後才發病，而在兩天內發病者不到5%；僅3天檢疫將導致大多數人發病時已經回到工作崗位，對其他人構成危險。

檢驗有無幫助呢？研究顯示，關鍵在採檢時間點。暴露後第1至3天的PCR檢測，假陰性高達近百分之百，到第4天仍有約2/3，到第5天才降到約4成，而第8天時，假陰性最低，敏感度可達到8成。因此，即使把飛行時數納入計算，返國第3天的檢測，仍可能漏掉6、7成以上的病例。這也就不必驚訝何以個案會在台灣檢測陰性，卻到其他國家以後被測出陽性，其實是違反科學的防疫設計之下，可預見的結果。高危險群在進入發病高峰、傳染力正強的時候，被放了出去，使得檢疫工作形同白做，也使得外國對台灣的防疫信心大打折扣。

採用檢疫阻斷傳播，不論是否做檢驗，最有效的時程是14天。美國疾病管制中心（CDC）也是建議檢疫14天。若想透過檢驗來縮短時程，美國有一些地方政府是先做第一次初始檢測，陰性且無症狀者，在接觸後第5至7天再次檢測，若陰性則提前到檢驗報告出來（約8天）結束檢疫；前提是，檢驗必須是在暴露後5-7天做，不可以更早做，因為太早做檢驗，根本驗不出來。這個變通做法，據模型推估，或可減少9成傳播，但效果仍低於14天。若真要替機組人員縮短檢疫，或可參考此一作法。但，第3-4天就檢驗、3-4天就解除檢疫，實在是違反科學且無效的作法，也難怪會爆發問題。

機組人員檢疫管理的問題，一年多來，飽受批評。去年已有多起感染，但違反檢疫規定的事件依舊頻傳。病例未能有效隔絕，首當其衝的其實是同事與家人，對勞工安全衛生與健康權益衝擊甚大，不容等閒待之。這需要政府與公司高層重視，從排班設計與推廣疫苗去著手，而非以削足適履的折扣式檢疫應付，不僅犧牲全民安全，也根本無法保護員工。民間呼籲衛福部介入、加強管理，早就不是第一次了，然而，此次疫情初始，指揮中心還在踢皮球給民航局，真不知到底算哪門子的一級開設？既是一級，不論哪個部會，都是行政院的帳、也都是全國在承擔風險，身為華航最大持股人，行政院不必跳腳嗎？此次驗出高傳染力、高致死率的英國變異株，下次會不會驗出更可怕的印度多重變異株？亡羊補牢，實在是刻不容緩了。（作者為前國民健康署署長）