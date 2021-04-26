曾因川普而成事的鴻海威州百億美元大投資案，在川普下台後也「茶涼」了，日前宣布縮減為不到7億美元的投資。人去政息、連錢都跑光光，再也沒有比這更現實又現世的事了。

4年前川普上任美國總統，他號召製造業回流、「美國製造，美國優先」，在美國企業都尚未「回過神」響應時，當時鴻海董事長郭台銘一馬當先的響應，宣布在美國威斯康新州建全新面板廠，除了投資高達百億美元外，也可為當地創造13000多個就業機會。

在投資尚未賺到錢之前，鴻海已賺到全球媒體的矚目，更賺到川普的友誼，幾次進出白宮，川普稱此一美國史上最大外資投資案為「世界第八大奇蹟」，之後動工時川普也出席主持，甚至在郭決定爭取國民黨總統候選人提名時，與川普的關係也被拿來大作文章。

不過，當時業界就已不看好此投資案，因為不論從生產成本、供應鏈群聚效應、全球面板產業的供需預測等因素來看，威州投資案都沒有效益；雖然有州與地方近40億美元的稅務優惠，但效益仍低，更引發當地的非議。

只是政治的變化出乎意料，先是州長易人，支持投資案的共和黨籍州長被反對此案的民主黨取代，接著是連川普也敗選下台，原有的政治憑藉與效益消失，投資案只能「回歸經濟面原點」，鴻海與州政府協商後，投資金額從百億美元減到7億不到、聘雇人數從1萬3000人減到1400多人，原先政商合力畫出的大餅，終究是黃粱一夢。

朱高正因說出「政治是高明的騙術」而聞名，但高明的騙術又豈只政治而已？