不懼人言，不順從民粹，敢於拿出證據點出台灣核電廠也排放含氚廢水入海洋的事實，這樣的政治家謝長廷，該是蔡總統考慮任用他當閣揆的時候了。

近日，民進黨黨內政爭頻傳。行政院不顧爭議，回聘丁怡銘為月薪11萬有給職顧問，同時又被爆料以不客氣態度質問立法院游院長辦公室幕僚。行政院秘書長李孟諺嚴詞否認，卻遭游院長打臉。與游院長同屬正國會的綠委陳亭妃，更挑明要政院「注意社會觀感」，一時之間黨內互打浮上檯面。

這還不打緊，最重要的是幾乎每一家民調，都顯示民進黨在8月的公投不樂觀，尤其是萊豬公投，連綠營支持者都對萊豬進口很有意見。而哪怕是公投慘敗，蘇貞昌院長是否肯乖乖下台，會否又有哪些盧蔡總統的招，大家心裡都沒底。

其實，蘇貞昌之所以能猖狂，是因為蔡總統沒培養繼任人選在旁邊等著，沒讓蘇貞昌感到「需要繃緊神經」。眼下民進黨就有一位既有豐富政務經驗、又熟知國際事務，能帶領台灣走向更高國際地位的準閣揆人選。他就是曾任民進黨主席、高雄市長、行政院長、總統參選人，退出江湖又拔劍再戰，現在擔任駐日代表的謝長廷！

大家想想，扁政府時代的四大天王，如今蘇貞昌當閣揆，游錫堃當立法院長，謝長廷也不過大他們1、2歲。再加上美國總統拜登以近80歲高齡當選總統，年紀再也不是政治人物的緊箍咒。

一定會有人拿謝長廷當年總統輸馬英九221萬票，來作為謝長廷不適合再任閣揆的理由。但把時間拉回2019年1月蘇貞昌組閣的時候，蘇貞昌那時才剛剛大輸侯友宜近30萬票，得票數較2010蔡英文、2014游錫堃都低，後來還不是照樣風生水起，帶領民進黨2020年總統選舉大勝？被人說是「騙神明」的蘇貞昌都可以當高滿意度閣揆了，何必為了一些老掉牙的事情，忽視老將的戰鬥力。

謝長廷最讓人佩服的，是蔡英文2016年當上總統後，以前閣揆身分只分到駐日代表這樣一個「小官」，卻不氣餒，把這樣一個遠離權力中心的位置當得虎虎生風。最難能可貴的是他是有原則的政治家，對就是對錯就是錯，「正義之言」講個不停。

比方2020年12月，針對國內持不開放核食，謝疾呼「日本一般食品無輻射汙染，應開放進口」，2021年3月，謝更指出「沒汙染就該稱福食，而非核食」、「不要在有意無意間有偏見或對受災區人民羞辱的話語」，為遭國民黨嚴重「汙名化」的核食仗義執言。儘管蔡總統屈服於民粹，還是不敢開放核食，但相信謝長廷的正義之聲，絕對讓日本人感到謝很「助日」，實在是「足感心」。

這次日本宣布兩年後要開始排放福島的核汙水，鄰近國家如韓國、中國大陸等都激烈反對。蔡政府明明是想要親日，但又不敢把話說明，原能會主委謝曉星等相關官員也都避重就輕。謝長廷卻敢於點出台灣三座核電廠也排放汙水，守護台日兩國關係，即便遭抹黑批判也在所不惜，這是多高的道德勇氣啊！

眾所皆知，民進黨之所以2020大勝，亡國感與世界挺台氣氛的塑造，在中間扮演很重要的作用。若讓謝長廷任閣揆，不只日本會更加挺台，不會像蘇貞昌當閣揆時，因輕忽台日關係，導致日本首相菅義偉面對國內議員質詢時，不願正面表態挺台，說「完全沒有在軍事上做出預判」，強烈暗示不一定會出兵保台。有謝長廷當閣揆，絕對不會發生這種糗事。

此外，謝長廷不只搞得定日本，美國關係也同樣亨通。上個月5日，美國代理駐日大使楊舟在推特表示，本周邀請了謝長廷代表到大使官邸交流。這是1979年台美斷交以來美國官方首度邀請台灣駐日代表到官邸進行交流，對比蘇貞昌連在AIT影片都無法出現的窘境。這一切的一切，在在證明了謝長廷能同時搞定美國與日本這兩個重要盟邦，若給他閣揆的位置，必能對蔡政府起定海神針的效果。

可能有人會說，謝雖然有「優秀」的外交成績，但閣揆主要負責內政。提出這種不成熟問題的人，我要反問你：蔡英文就是虧待謝長廷，只讓他當駐日代表這種小官，他卻能做出外交成績，且勇敢面對質疑，永不退縮。這樣的韌性，以及絕處逢生的能耐，足以證明他能勝任各種職位了。

看看先前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，歐鴻鍊貴為前外交部長，因口出「逼死了這個蘇啟誠」，遭謝長廷開告。目前一審新北地院也判歐鴻鍊賠30萬。如此「勇於捍衛名譽」的人，若給謝組閣，誰敢亂罵政府？

總而言之，蔡總統一定要珍惜謝長廷這位令人尊敬的前輩。不要只是重用蘇貞昌、游錫堃這些人。行政院需要有勇氣的政治家院長，而不是政客。唯有謝長廷任閣揆，才真正對反中保台大業有幫助！

（作者為網路媒體工作者）

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