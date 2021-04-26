聖經創世紀說：「耶和華神用地上塵土造成人形，把生氣吹進他的鼻孔裡，那人就成了有生命的活人，名叫亞當。」耶和華神說，「那人獨居不好，要為他造個配偶幫助他。乃從亞當身上取了一根肋骨，造了一個女人，取名夏娃。」

所以人類的共同始祖是亞當、夏娃，不管我們現在居住那裡，屬於甚麼國家，膚色及語言如何，我們都是同一個祖宗的後裔，大家理應相親相愛。但事實不然，全世界有歷史以來，各處都充滿了歧視，了無終日，真是「本是同根生，相煎何太急」。

緬甸種族清洗

就以正在因政變而打殺中的緬甸來說，他們對當地少數信奉回教的羅興亞人，極盡殘殺之能事，軍方下達的命令是，見到羅興亞人，一律格殺勿論。2017年8月至9月，有6700羅興亞人被殺害，200個羅興亞人定居點被夷為平地。

政府縱容軍人，尤其是罹患愛滋病的軍人，去強暴羅興亞婦女。有100多萬人逃到鄰國孟加拉，住在環經極其惡劣的難民營裡。聯合國形容這番景象，簡直就是「種族清洗」。

王室子膚色有多黑

緬甸是個經濟、政治、民主樣樣落後的國家，種族歧視，也就不足為奇。但是最近發生在英國皇室的膚色歧視，雖小卻大，引起全英及世界各國的注視。

英國哈利王子與梅根夫婦，在媒體專訪中，提到王室中人，多次論到他們生下的孩子膚色可能有多黑。因為梅根的父親是白人，母親是非裔。梅根並對外表示，英國媒體從他們戀愛起，就攻擊性十足，極盡煽動種族主義之能事。

在白人為主體的西方國家裡，仇視有色人種始終存在。新冠肺炎，在川普總統帶領下，一起拋鍋給中國大陸，然後各地接連發生仇亞裔暴力。

在美國的台灣朋友說，他們已經有好幾個月足不出戶，免惹麻煩；3月16日美國三家按摩店遭白人暴徒槍擊，死了8個人，其中亞裔6人。

英國去年6到9月亞裔仇恨犯罪200件，比同期增加96％，法國巴黎2019年每兩天發生一起針對亞裔的仇恨犯罪。

另外更受世人注目的黑人佛洛伊德，遭白人警察用膝蓋壓脖子長達8分46秒，雖然佛洛伊德頻呼：大人，我無呼吸了，仍未獲回應，以致死亡。在美國各地引發長時暴亂。最近家屬因獲賠償2700萬美元，雖是遲來的公道，或能讓此事慢慢告一段落。但這件公然仇視並加害有色人種的事，歷史是不會忘記的。

台灣有種族歧視嗎？

講到這裡，想問一下，我們台灣人民對這些不時發生的種族歧視又是如何看法的呢？我們許多華人朋友、親人在美國遭到歧視，不公平待遇，司空見慣，因為我們是有色人種，是黃的。但是我們見到黑人卻又覺得高他們一等，因為我們沒那麼黑。

美國川普不滿世界衛生組織非裔的秘書長譚德塞親中，大罵譚德塞。台灣網友也跟著大罵譚德塞，稱其是黑奴、尼哥、黑鬼、中國養的狗。以致譚德塞忍不住在日內瓦記者會上，連罵台灣三分鐘。

2020年4月美國決定暫停對世衛的金援，5月又宣布退出世衛組織。台灣網友高興得不得了說：譚德塞打狗也不看主人，這下子倒楣了吧！打台灣這隻狗，也不看看狗主人是誰？但台灣是美國人養的狗嗎？台灣人如此糟蹋自己，夫復何言？拜登上台後，對世衛政策改弦更張，我們又怎麼說？

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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