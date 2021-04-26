過去幾年，由於大陸經濟快速增長，各方基礎建設新穎完善，已然取得後發先至的優勢。相形之下，歐美日這些傳統列強大國整體發展沒有及時更新進步，難免陷入捉襟見肘的困境，國家門面與國家實力均顯得落後、破舊，以致這些過去「曾經輝煌」的王公貴族，對中國的崛起羨慕、嫉妒兼而有之。在白種人優越感的作祟下，一批西方政客只有四處放火，散播「中國威脅論」，將大陸形容成一個「霸權國家」，以製造「合縱抗中」的聲勢，壓抑大陸持續的進步發展。中國大陸究竟是不是一個「霸權國家」？

首先，所謂「霸權國家」的定義應該指的是以武力強行侵略、占領、奪取其他主權獨立國家的領土資源，並奴役、殺害其人民，實施殖民統治的國家，就符合「霸權國家」的標準。就像過去兩百餘年，那些現在指責中國是「霸權國家」的歐、美、日列強，都是箇中翹楚，當年橫行天下，用無比兇殘的燒殺擄掠手段，為人類歷史留下可恥紀錄，自以為是文明人的一群人，其實稱他們才是真的「霸權國家」，且當之無愧。

如果以這樣的標準來看，中國在近代史上只有受列強侵略凌辱、淪為「次殖民地」的慘痛經驗，卻從未有殖民、侵犯、占領任何國家的不人道、不文明的行為；也從來沒有在世界非中國領土上長期派駐軍隊或建立軍事基地的不良紀錄。僅憑這兩點來看，中國就絕非「霸權國家」，證據明確，應是毫無疑義。

再者，西方國家近年來，以中國在南海、台海與東海的強勢作為，因而被認為是擴張、是侵略。但這些不明事理的西方國家，根本就不去研究歷史，不去明瞭事實的真相，只為了擴張其霸權，就憑空杜撰莫須有罪名來抹黑中國。

南海諸島與中國的關係超過數千年之久，姑且不論。即以二次大戰為例，南海諸島在戰爭期間為日本侵略者所霸占，因此日本戰敗後，美國主張南海諸島主權應歸還中國，並贈與軍艦，同意由國民政府組成艦隊，於1947年前往南海，從日軍手中接收南海諸島主權。之後，國民政府遵照國際法規定，公布由11段線組成的南海疆域圖，當時世界上沒有一個國家提出異議，得到國際普遍承認在11段線以內的島嶼、島礁，均為中國合法擁有的主權領土。

如今沒有料到當年主導中國政府依法取得南海諸島主權的美國，竟然翻臉不承認這段歷史，恣意捏造中國在南海蓄意擴張，誣指中國是「霸權國家」，美國再藉口行使自由航行權，製造區域的緊張與對抗。這樣指鹿為馬、是非不分的行為，不是世界上的超級霸權國家，請問甚麼才是？

至於台海、東海的形勢亦復如此，都是在美國政府大力、無理的插手干預下，對中國主權領土的完整構成極大的威脅後，中國政府迫不得已採取的必要自衛行動而已，既不踰矩，也不過分。而中國政府多年前提出的「一帶一路」與「亞洲投資銀行」計畫，純粹是為了協助古代絲綢之路沿路、沿海國家的經濟發展，願意以中國改革開放所累積的經驗與實力，造福這些亟待開發國家地區的廣大人民。這就像二次大戰後，美國為復興歐洲經濟，所提出的「馬歇爾計畫」一樣，是單純的國際經濟援助與合作項目，完全本乎自願參加原則，不帶任何強迫與非經濟條件在內。如果以此就指控中國是以「一帶一路」為名，行侵略擴張為實的「霸權國家」，未免也太牽強與遠離事實。

「中國和平崛起道路」理論的創始人、前中共中央黨校常務副校長鄭必堅，1997年在美國哈佛大學發表講演提出總結時說：「中國從1840年鴉片戰爭算起，幾代人直到今天的處境與心態，是深重的危機感，是爭取生存、發展權利不受侵害，是謀求一要國家主權和領土完整，二要發展和現代化，而不是什麼擴張，更不是什麼侵略。」這就是當代中國人民的心態與心聲，美國人懂嗎？還是為了霸權故意裝不懂。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※