指揮系統的變更，新的重整與換防，9月22日時的兵力對比

至9月22日，國軍方面將久戰疲憊的部隊實施換防，以及將彼此交錯混雜之各部隊進行重整等動作，皆在未受到日軍嚴重干擾的情況下順利完成。只有在江灣、劉行、瀏河之戰線前緣不時發生的前哨戰鬥，以及日軍對國軍後勤機制以及後方地區的空中攻擊，對國軍的行動發生了影響。

就在9月22日國軍換防完成之際，接下來即將對上海戰區的指揮體系進行調整。現在將全般戰線劃分為三個作戰軍（Armeegruppenabschnitte），而由張發奎指揮的右翼作戰軍，將納入至蘇州長官部（顧祝同將軍）的指揮序列之下。國軍長官部對該作戰軍之作戰指揮的影響，相對而言並不算大，該作戰軍負責黃浦江右岸浦東地區，居於對江中的日艦與日軍後方設施實施攻擊的地位。中央作戰軍總指揮一職，將由朱紹良將軍取代張治中將軍，張治中由於健康因素，對於其職掌已經顯示出不適任的情況，這也是一般人的看法。按照慣例，這位卸任的指揮官帶著他的全部指揮部一同離去，而新的指揮部則至少需要一至二個星期，始能對於新的狀況進行有效的掌握。

左翼作戰軍（陳誠將軍）其下又區分為兩個作戰區，分別由薛岳將軍與羅卓英將軍負責（第66軍以及第18軍）指揮。這兩個作戰區的作戰地境線，位於第11師與第67師兩師的區域之間，畫經羅店而過。此外，羅卓英負責的右作戰區，又區分有第1軍、第66軍、第4軍3個軍作戰區（Korpsabschnitte），這幾個軍將接收持續增援而來的各師；羅本人則指揮位於中央的那個軍。

軍作戰區的劃分並非是一種常設編制，在上海戰區並未全面採行，且時常變更調整。

9月22日以降國軍戰線新的部署。此時在全線上共有26又 1/2個師；在日軍方面，除開日本海軍特別陸戰隊未計，則僅有5個師團附適切之直屬支援單位。欲比較雙方的實力，則必須將兩方部隊在軍（Korps）的戰力對比上的全然不同考慮進去。國軍的師平均僅只有約5,000員名的數額，而日軍師團的平均戰力通常則以15,000人計算。因此國軍方面的總兵力約在135,000~140,000人之間；而日軍方面，如將直屬支援部隊（約8,000人）以及海軍陸戰隊（約8,000人）算入，則其投入地面作戰之總兵力將達91,000人。日軍兵力在數量上的劣勢，更因以下因素而越為減輕：日軍所保有的巨大物質與空中優勢，還有能夠涵蓋國軍戰線主要部分的海軍艦砲。

國軍主戰線劉行－羅店段的後移 9月20日-24日

自9月20、21日日軍所實施的偵察攻擊與砲兵火力襲擊開始，日軍於22日將其行動發展成新一波的大攻勢。其主要的攻擊方向仍然為沿著寶山－瀏河公路，以及寶山－羅店公路向西進攻，在劉行面前，日軍的攻擊未獲有進展，但國軍在羅店方面，則必須將若干前推之警戒據點向後撤回。在以上兩個攻擊地點上，日軍均投入了戰車參與攻擊，在戰車向前衝擊之際，空中有戰機進行偵察，凡發現國軍反裝甲措施，即對之實施縱深攻擊，使其失去作用。

9月23日，日軍的攻擊強度持續增高，在這兩個重點上均獲有進展。在日軍步兵攻擊劉行時，其砲兵於寶山－劉行公路一線開設砲陣地，實施火力支援，惟其砲兵遭到國軍佈防於大場地區的砲兵的集中反擊，而首度蒙受到可觀的損失。

約至9月23日晚，國軍被擊退至其主陣地一線，在劉行面前，日軍轟炸機數度攻擊了國軍的前進據點，該等陣地對於空中攻擊幾乎毫無防蔽作用，蓋國軍2cm機砲僅有少數部署於第一線作戰，且均使用於砲兵陣地的對空防護，而更大口徑的防空砲則完全闕如。即便這些機砲的射擊也相當保留，他們深怕其火力可能會將受其掩護之砲兵陣地暴露出來。日軍的攻擊於24日繼續進行，並成功的在國軍的主防線之數點上達成了突破，國軍的戰術預備隊往往無法將突入之敵逐出。國軍預備隊投入作戰的方式使其無法達成如是的任務，蓋其一貫部署於受其支援的部隊後方，作為一種收容陣地，於是總是造成了土地的損失。

為了能夠繼續作戰，國軍方面需要更多的新銳部隊，國軍即在期待稅警總團的到達。稅警總團為一支裝備特優且訓練精良的特種部隊，其任務為鹽業專賣事項之走私查緝，總兵力為6個團。另外還有由四川開來的省區部隊，亦在運輸途中。後者大概僅只能以團級兵力視之，作為補充損失慘重的部隊之用，以四川部隊的裝備與訓練的狀況，其在面對日軍時恐無法遂行完整的正規戰鬥行動。

國軍指揮部在本次戰鬥中的指揮模式，所有中最顯著的一點，就是其並未盡一切決斷以做成決心，向日軍嚴重暴露的戰線發動更大規模的攻勢，以減緩己方戰線上所遭受到的沉重壓力。

9月25日，日軍並未再發動新一波的攻勢，國軍指揮部遂決心將第一線上久戰疲憊的部隊，撤退至以下之線繼續固守：蘊藻濱一線向東突出，沿著大場－劉行－羅店公路延伸，然後從羅店以西、以南2公里處繞行而過的一條戰線。

9月26、27日兩日，日軍仍然未發動攻擊。國軍再次留下警戒兵力於舊防線上，主力則向後實施轉進。（待續）