近來在中時集團《旺報》傳媒【史話】專欄上，拜讀了多篇曾建元教授講述在動盪的一九四九年，國軍胡璉兵團成員輾轉赴台的大作。這支部隊固然在兵荒馬亂中組成，卻因緣際會地成功頂住了人民解放軍在金門島和舟山登步島的進犯，讓北京政權暫時停止了跨海登島作戰計劃。加上該兵團擁軍十來萬，幾乎可預見從大陸內地抵達臺灣寶島的所謂陸海空五十萬大軍中，每五人之間就有一人是出自胡璉將軍的十二兵團系統，當然這也造成了胡璉將軍有功高震主之嫌，官宦之途最終止於陸軍副總司令而已。

本文的主角劉叔正是隨胡璉兵團來台的一員外省老兵。

九○年代初，我剛從海軍服役屆滿退伍，加入某公司任職工程師，初遇我們工廠的門房警衛先生劉叔。

劉叔和我既有同宗之誼，又是我們湖南人口中的「江西老表」（他是來自贛南的客家人），我倆很快就熱稔起來了。後來進一步知道劉叔是當年胡璉兵團的一員，他也是藉由這個機緣，才在那個大時代的動盪之際，被部隊帶離神州大地，來到寶島臺灣。

在龍應台女士口中「離散」的一九四九年，已經在徐蚌會戰（又稱淮海戰役）大潰敗的國軍十二兵團，司令官黃維中將兵敗被俘，副司令官胡璉中將僅以身免。但胡璉將軍隨即奉令前往贛南重建國軍十二兵團。他匠心獨具地銜命喊出「一甲一兵，一縣一團，三縣成師，九縣為軍」的組建口號，就地徵兵抓丁，縱使糧彈兩缺，軍備匱乏，幹部闕如，訓練不足，但胡璉將軍硬是在贛南粵東一帶，成立一支含劉叔在內，超過十萬人的新隊伍了。

劉叔猶記得當年保長親自登門造訪，欲將已屆兵役年齡的大哥徵召入伍，而大哥已成家有後，做為弟弟且時年約十五歲的劉叔，乃自動謊報年齡，代替大哥從軍，就此成為一名革命軍人。隨著局勢逆轉，十二兵團南撤到廣東潮汕地區，最後登上海軍運輸艦艇，緊急支援福建省金門島，劉叔也在此時參與了金門古寧頭大捷，成功擋住了解放軍葉飛兵團的登島計劃，這場勝利不僅止住了國軍在內戰中如骨牌傾倒效應失利的延續，也成為國民政府在臺灣復興基地能夠站穩腳跟的關鍵。

劉叔退伍後，就到了公司當門房警衛，好支撐起在臺灣組建的小家庭。一九八七年，國民政府開放赴大陸探親，劉叔之前同在十二兵團的同鄉夥伴先行返鄉，並帶回分隔約四十年後的老家近況。方知劉叔的家人因劉叔加入國軍之故被劃成右派，家中原有的一些薄田又使家人們被評為地主。在一連串的政治運動下，田產被沒收，劉叔父母雙亡，大哥一家被掃地出門，遠走他鄉，徹底與鄉里斷絕了音訊。

劉叔聞訊後，江西省的老家已被連根拔起，大哥一家也不知所蹤，故里早無他所牽掛之人了。再加上他也要努力工作，照顧好自己的小家庭。所以當年劉叔並沒有返回神州大陸的計劃。他直言臺灣就是他的家了，或許對他而言，歸鄉夢既已碎，就莫去回首了！

多年後，我加入另一家製造公司並於一九九七年外派到蘇州工作。某日在蘇州當地看到福建省某電視臺還在播放對臺灣的尋人報導，以便找尋在一九四九年赴台的失聯親屬，當時我腦海中就閃出劉叔的身影。試想兩岸開放交流到當時已整整十年了，倘使「淺淺的」臺灣海峽，還依然有效地繼續橫隔這些離散家人之間的聯繫，要麼可能這些當事人已不在人世，今生緣已盡，待來世再續，抑或就像劉叔一般，往事並不堪回首，唯有把握當下努力奮鬥，而將回鄉念想徹底放下。不過無論如何，這都是令人不勝唏噓的結局呀！

半個世紀以前的國共內戰，造成許多國人同胞骨肉分離，親人乖隔。雖然一九八○年隨著大陸改革開放，兩岸關係走向和緩，多數人有機會團圓，與家人再續前緣，但想必亦有不少同胞是帶著思鄉的惆悵離世的。回顧來時烽火路，寄望兩岸領導人均能以民為本，珍愛得來不易的和平方是！