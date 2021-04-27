「促轉會」這個被反對黨稱為違憲的黑機關，在過去4年不但完成了對國民黨黨產的清查、追討、沒入，讓國民黨淨身出戶，還把蔣介石銅像及紀念物當成了威權象徵，從機關、學校、軍方，大舉掃地出門，丟進垃圾場；同時也開放了所謂政治檔案，號稱還原了「歷史真相」，還大言不慚地說，這樣做有助於「社會和解」。

這個類似文化大革命的「轉型正義」運動，風風火火鬧了整整4年，民進黨占盡上風，國民黨連抵抗力量都沒有，導致元氣大傷，自然也讓民進黨風光連任，繼續執政。照理說，執政黨應該見好就說、適可而止，讓社會和解、療傷止痛。沒想執政黨食髓知味、意猶未盡，準備再延續1年，以完成「未竟之功」。

讓民眾不解的是，有什麼「未盡事宜」，在過去4年做不完，需要再延長1年才能完工？現在真相大白，原來是要對「加害者」進行「處置」！

這就有意思了！誰是「加害者」？如何「處置」？所謂的「加害者」，譬如說蔣介石等人，老早都已入土了，如何「處置」？是要鞭屍還是要誅九族？還是對蔣家後代進行批鬥？還是要對婦聯會、救國團、三中等硬是要與黨產扯上邊的民間組織，全面繼續「究責」？

這些過去疑似涉及國民黨黨產的民間組織，其資產早已沒收的沒收、解散的解散、改組的改組，還要如何「處置」？

莫非政治聲望正隆的少數幾個蔣家後代，才是執政黨積極要「處置」的對象？執政黨究竟可以專制獨裁到什麼地步，不妨讓我們繼續看下去！

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