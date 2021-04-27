台灣國家聯盟於25日主辦主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」的「海內外台灣國是會議」。副總統賴清德出席致詞，蔡總統雖未參加，但也發表了書面致詞，顯見民進黨高層的重視。「台灣國家聯盟」是一財團法人民間組織，其前身是「手護台灣大聯盟」，於2004年辦過全國手牽手活動；2008年5月底改組為「台灣國家聯盟」，由姚嘉文擔任總召集人，「正名制憲」是該組織的主要訴求。

所謂「台灣國家正常化」亦即台灣現在不是一個「正常國家」，中華民國已於1971年退出聯合國時消失，因此必須「更改國號、重新制定憲法、推動台灣獨立」。但是，蔡總統的書面致詞指出，「與會的海內外台灣人都是長年關心台灣、為台灣打拚的夥伴，大家的心都在一起，朝共同的目標邁進，為台灣打造更美好的未來…」等等談話，聽起來與該組織的主要訴求及大會主題並無關聯，在場的台獨人士應該是無感的。

至於她說「這幾年來政府一貫立場是國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退。」則顯得非常空洞，因為目前或可見的未來，並沒有外來強權要強奪台灣的主權，或侵占我們的國土，而台灣的民主自由倒是有待檢討。至於賴副總統指出，「台灣是主權獨立的國家，主權與中國互不隸屬，台灣的前途只有台灣2300萬人有權力決定」。這些話說了等於沒說，也是近年來民進黨如雷貫耳的宣示，並無任何新意可言。

既然台灣的前途應由全體台灣人決定，表面上主張台灣獨立的民進黨又不願意推動「正名制憲」公投，那麼台灣要獨立的口號喊得震天價響，又有何意義呢？原來民進黨喊的都是口號，誰都不敢真正去付諸行動；正如阿扁總統在第二任總統時所說，「我不能夠騙自己，也不能夠騙別人，我們做不到，就是做不到，在我的任期之內要把台灣的國號改為台灣共和國，我做不到。」

蔡英文於2016年就任總統後亦曾表示將會「維持台海現狀」。因此，歸納總統和副總統的會議中談話，即是「嚴守美國對兩岸政策的底線，反對海峽兩岸任何一方片面改變現狀」。「台灣國家聯盟」的國是會議只是又一場的政治大拜拜，獨派人士齊聚一堂相互取暖而已；蔡賴兩人的參與，也只是給那些台獨大老一些安慰和一個交代。

根據長年從事民意調查，且頗具公信力的國立政治大學「選舉研究中心」去年12月所公布的「台灣民眾統獨立場趨勢分析」顯示，希望盡快獨立的民眾是6.5%，偏向獨立的是25.8%；維持現狀再做決定的是28.8%，永遠維持現狀的是25.5%。很明顯的是超過一半以上的台灣民眾希望維持現狀。的確，正如阿扁所說，「台灣已經是一個主權獨立的國家，國號就叫做中華民國，當然沒有宣布獨立的問題。」原來「正名制憲」只是一發空包彈而已。

（作者為大學英文講師）

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