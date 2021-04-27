選戰戰鼓初擂，中央地方首長、民代的成績表現有幾個特點，值得深思。

市長滿意度方面，新北市長侯友宜拔得頭籌、桃園市長鄭文燦居次、台南市長黃偉哲第3；在城市光榮部分，則由台中市奪冠、台南居次、桃園第3。值得一提的是，盧秀燕在信任及滿意度方面都破7成，是所有公眾人物中最亮眼的。

國民黨不分區立委張育美雖然能見度不高，卻以專業問政、溫暖形象勇奪全體總排名第5，藍營立委第1，遠高於黨內所謂的｢戰神｣。

總統選戰方面，國民黨目前看不出氣候；綠營中賴清德、鄭文燦最近頻頻出頭，好感度在伯仲之間，但均高於其他綠營政治人物。

綜合以上觀之，這些在崗位上處於翹楚地位的公眾人物均有一共同點，甚少涉及政治，而在民生議題上多所著墨，且身段謙卑、不慍不火，沒有咄咄逼人之勢，卻又拿得出具體成績。反觀一些伶牙俐齒、辯才無礙、搶盡鎂光燈的政治人物均落於榜外。

可見台灣市井小民關注的還是周遭的生活層面，兩岸、國際局勢並非第一考量。另外，儘管言之有物但姿態、語言過於高亢者，也不討好，譬如高金素梅問政認真、擲地有聲，反因態勢過強，掩蓋了其實質內容，殊為可惜。

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