榮獲奧斯卡最佳影片、最佳導演殊榮的華裔導演趙婷，在得獎感言中表示，《三字經》第一句話「人之初、性本善」，影響她至今。即使有時事態似乎並非如此，但她在世界各地遇到的形形色色的人身上，總能看到好的地方。她將獎盃獻給每一個用信心和勇氣去保有內心善良的人。

或許是預擬得獎後要因應兩岸中國可能隨之而來的謗譽，趙婷引用《三字經》首句，淺嚐即止，並沒有將人之初、性本善，後面的6個字，一塊兒闡述一番。

「人之初、性本善」，後面緊接著6個字是「性相近、習相遠」。全句的意思便是，人出生之時，本性都是善良的；這樣善良的本性很是相近，但因後天生活與學習環境不同，彼此的本性便漸漸地有了距離。套句現代話語，也就是說，由於後天的生活環境和學習歷程不同，慢慢地，有些人和惡的距離就越來越趨近於零了。

的確，嬰兒出生之時，莫不天真無邪又可愛，中外皆然。可是，有些人長大成人後，原本善良的本性，漸漸迷失，甚至變成歧視他人、霸凌他人的邪惡暴徒。性善轉性惡，性惡變極惡，關鍵就在成長環境有別。成長環境，不僅是指家庭經濟、父母身教、學校教育、宗教信仰，也包括了媒體、甚至是國家機器灌輸的意識形態、人生觀、價值觀與世界觀。

人的成長環境，是張極其複雜的網，至今無人能解。而人性本善抑或人性本惡，也成了辯論不休的千古議題。不過，我輩親身所見所聞，大凡汲汲營營步上政壇，或是「誤入」政治圈、不慎與政治沾上邊的人，善性多半已失，惡性逐步顯露，一旦權力到手，那麼，他們與惡就毫無距離了。

政客性惡，環境使然。特別是民主政治墮落為民粹政治時，政治已成零和遊戲。政治集團為了搶奪有限的資源，必須將競爭對手置之死地而已矣。因此，禮義廉恥，必須拋諸腦後，說謊造假，稀鬆平常。一人得道，雞犬升天，利之所趨，上下左右、親朋好友，無不爭先恐後，攘臂奪利。因此，在政治圈幾乎遇不到「用信心和勇氣去保有內心善良的人」。

也因此，趙婷的獎盃從來不打算獻給「政治圈」裡的人。大陸那些小粉紅固然不必因為趙婷的得獎惶惶不可終日；台灣綠油油的網軍網民也無須自作多情的去蹭趙婷的榮耀。

《三字經》的第二句是：「苟不教、性乃遷，教之道、貴以專」。大意是說，若不及早接受教育，善良的本性會逐漸隨環境而變化。至於教育之道，則應教導孩子專心有定力。

《三字經》提示我們，矯正台灣政治之惡，關鍵在於教育。然而，讓人不解的是，同是戰後嬰兒潮出生的、同是接受國民黨威權教育的政治人物，何以進入政壇後，善惡差距竟然如此之大？如今，新課綱當道，變造的歷史可以入課綱，以鬥爭為本的轉型正義，可以謀官致富，假信息、假新聞視為政績，推諉卸責的，可為閣揆…。難道，台灣某些政客，生來性惡？這樣的政客，如何讓善良之人保有信心與勇氣？

（作者為資深媒體人）

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