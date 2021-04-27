政府節制權力的足跡印證民主進步的歷史，然而台灣在民主進步黨執政後，警察卻淪為當權者的工具，濫權違法，入民於罪。人民應作反抗者的後盾，否則明天被政府羞辱的，可能是我們每一個人。

民進黨上台後濫權成常態

1998年是台灣民主化黃金時代，當時一位精障患者遭警方要求出示身分證件，男子拒絕並與警方發生衝突，被判決有罪後，其弟遍訪法律諮詢服務，一路上訴，乃至釋憲，終於催生畫時代的釋字535號，規定警方臨檢盤查必須符合比例原則，不得逾越必要程度。

看一下身分證會怎麼樣？這就好像「打開一下後車廂會怎麼樣？」，「搜索一下你家會怎麼樣？」，都是對人民行動自由、財產權及隱私權的侵犯。民主化後的台灣，是否應該收回威權時代警察肆無忌憚盤查民眾的權力？大法官會議給出明確的答案！

警方是公權力的象徵，公權力是法律的賦予，兩者環環相扣。警察自己不知法、依法，有什麼資格要求民眾遵法、守法？再者，一旦警方可以肆意盤查，社會上的弱勢將因刻板印象而經常遭到警察刁難騷擾，形成對族群的歧視。

在釋字535號要求下，立法院制定《警察職權行使法》，第6條第1到5項規定，警察必須對犯罪嫌疑有「合理懷疑」，方能查證民眾身分；但留了一項例外條款「行經指定公共場所、路段及管制站者」，警方有權盤查。

日前中壢分局員警臨檢詹姓女老師，事後中壢分局就是以此例外條款主張「警察機關指定了這個路段，就有權盤查民眾」，卻忽略了法律也同時要求，「前項第6款之指定，以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。」詹姓女子是「陌生臉孔」，這跟「防止犯罪」有什麼連結？何況員警告知詹姓女老師「這是公共場所，我本來就可以盤查」，這個事由明顯錯誤，依據《警察職權行使法》第4條，詹姓女老師自有拒絕的權力。

法界早有共識，類似情節明確違法，更糟糕的事，詹姓女老師的遭遇不是個案。民進黨上台後，警方濫權違法已成為「現象」。彰化員警為了避免陳抗人鳴喇叭，故作「摔倒」誣衊陳抗人妨礙公務，入民於罪。警方不斷在上級要求下，動輒以《社維法》干涉言論自由，但移送後法院裁定不罰的比例超過8成。更可議的是，蘇貞昌院長跟前紅人丁怡銘，散播牛肉麵冠軍店使用萊克多巴胺美牛的假新聞，警方卻採兩套標準。

鼓勵受害者捍衛自身權利

「濫權」背後是「不中立」，就像彰化對陳抗人假摔的員警，難道不知道這樣做是錯的嗎？但員警的長官是局長，局長的長官是警政署長，警政署長的長官是內政部長，最終就是蔡英文總統，壓力一層轉嫁一層。上有所好，下必甚焉，警察濫權、政府縱容，代表的是台灣的民主倒退、法治沉淪。如何制衡政府濫權，答案永遠是「反抗」！

部分員警還有一個不肖的心態：亂槍打鳥，打中了就有績效，運氣不好打到一個比較有權利意識的，就讓當事人去申訴、提告，就算最後法院認定警方違法，那也是民眾浪費自己的時間，違法的警察還是不痛不癢。要制衡這個現象，需要當事人出面，反覆證明臨檢是違法的，立法者應讓違法的員警擔負相對應的法律責任。

中壢員警搶奪詹姓女老師的手機，把她摔倒在地、限制人身自由，很可能觸犯強制、傷害罪嫌。我們支持當事人提告，只有每一個權力受到侵犯的人都積極捍衛自己的權益，才能讓政府有所忌憚。中壢分局說，「民眾只要配合提供資料，不要1分鐘即可完成。」，言下之意，好像侵犯一下人民的權益，沒什麼大不了的。當事人不願配合，結果不但遭上銬留置9個小時，事後提告的時間、金錢成本也是難以估計，彷彿錯在當事人。中壢分局眼中無民主，應受社會譴責。

援引德國法學名家耶林以《法律的鬥爭》一文鼓勵詹姓女老師：「少數人若有勇氣督促法律的實行，藉以保護自己的權利，雖然受到迫害，也無異於信徒為宗教而殉難。自己的權利受到侵害，乃任由加害人橫行，不敢起來反抗，則法律將為之毀滅。」一人反抗，眾人得益，不只是對基層的員警，對掌權的高層，更當如此。