面對現代戰爭型態的快速轉變，以及演進已經20年的新軍事變革，我國號稱200萬的後備兵員，長久以來只是名冊上的數字，以及對外文宣的底氣。如今要進行後備動員改革，當然是倒逼的。

台海發生軍事衝突或大陸對台動武，存在明顯的認知差距：外國說會打，大陸說要打，「不怕鬼，不信邪」的台灣人民堅持「不會打也不想打」。

倒逼的後備動員改革，促成原因明顯有二：一曰外部（美國）壓力，二曰中共解放軍壓力。前者是外國示警，後者是被迫覺醒，兩者皆屬被動，故稱倒逼。

我國防衛後備動員改革之目的，在於提升後備戰力。因此改革之重心在於「戰時」（作戰）之可用，而非「平時」（救災）之功能。故凡無助於戰力之指揮管制、組織編裝、召訓內容、實際演練，都需要根本性的重置。凡認為中共解放軍是「紙老虎」的官員，才會嘴巴講「防衛後備動員署」，心裡盤算的卻是「動員救災署」。

改革之要在於針對現代戰爭型態與節奏，萃取出戰時全國動員之需，再探索：志願役後備、義務役後備、民防、義警、義消、民間志工團體等各有之功能，以及如何在戰時納歸「統一指揮」，然後才思考機制如何改，平時如何練。

防衛後備動員如何改，靠的不是開會，而是兵棋推演，並且是以未來實戰狀況為想定的推演，反覆的推演。開會，來的是官僚系統的業管，用的是部門利益的腦袋，說的是想像中的最佳情境與最大能量，寫的是幾近完美的任務編組與協調。

貼近實戰的兵棋推演，可以最省錢，但是最嚴苛的、複合式戰時想定，探討16周義務役後備兵士在：一、灘岸前線戰鬥，二、原籍城鎮作戰，三、支援警消民防，何者功效較佳；跨部會協調型、會報型運作機制，始終變成主責部會承擔一切的慣性，就是實況；人員召集規定與車輛、船舶動員處處有可鑽之漏洞，騙不了人。

上述想定相同的兵棋推演，至少要做3次，現任主管官署之業管推1次，卸職退休之相關官員推1次，無官僚經驗之學者專家再推1次。3次的過程，保證不一樣，結果也可能不同，也才能把「依法行政扼殺創意」與「創新思維引領修法」，攤在人民的眼前。

面對壓力進行倒逼改革，其實不值得同情，但確實必須做，反正都得向「壓力源」交代。美軍印太司令所指大陸可能6年內武力犯台的判斷，倘政府根本不同意，又何必操之過急的逼使立法院在本會期通過修法？

防衛後備動員，要先「兵推」，後「換腦」，再「修法」，否則將來還是會再被「倒逼改革」的。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）