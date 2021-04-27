檯面上，兩岸關係愈走愈遠；檯面下，經貿關係卻愈來愈緊密。兩岸看似兵凶戰危，商貿往來卻不受影響，台灣對大陸出口、貿易順差、上市櫃企業從大陸獲利都創新高，在在證明兩岸經貿難以脫鉤，甚至彼此依賴程度持續加深，兩岸政冷經熱現象雖然矛盾卻真實存在。

對台灣是好處卻惹來口水戰

兩岸政冷經熱，台灣兩頭沾好處，當然是好事一件，卻惹來蔡政府一堆口水，刻意選擇片面資訊，塑造兩岸經貿漸行漸遠的假象。3月台灣對大陸出口創新高，民進黨發言人簡舒培強調，自民進黨2016年執政以來，不單對大陸出口大幅成長，對美國及日本的出口金額同樣增加，因此，並無所謂對大陸依賴加深，雞蛋都放在大陸這個籃子裡的問題。

這個說法並不完全正確。觀察民進黨執政5年以來的出口數據（2016～2020年）可以發現，對陸港出口比重幾乎一路走高，2016年為40.1%，2020年達43.9%，大增3.8%，並創歷史新高；同期間對美國出口比重雖從2016年的12%攀高至2020年14.6%，增幅僅2.6%，明顯不如對陸港出口的3.8%。更不用說，如果逐年來看，相較2016年，2017年及2018年對美出口比重還一路下滑至11.7%及11.8%，直到川普對中發動貿易戰，2019年此比重才回到14%以上。

簡舒培提的日本例子更是自打嘴巴。2016年我對日出口比重還有7%，2020年出口金額雖然增加，但比重掉至6.8%，不升反減。這些數字代表民進黨執政5年來，出口這個雞蛋，確實有愈來愈集中於大陸這個籃子的傾向，而非如民進黨所說的，出口市場逐漸多元化、分散化。意外嗎？一點也不。兩岸經貿高度依存，是受到市場力量驅動，也意味政治無法凌駕於市場力量之上。更何況，台灣是個民主法治國家，市場經濟自由運作的結果，不是政治力量單方面想改變就能改變的。

另一個同樣口水很重的例子是，閣揆蘇貞昌為了證明台灣對外投資沒有把雞蛋放在同一個籃子裡，特別在行政院會上舉例，過去台灣產業出現嚴重外移現象，且高度集中在大陸，如2010年台灣對大陸投資比重曾高達84%，但到了2020年此比重已大幅下降至33%，顯示民進黨執政以來，積極降低對大陸依賴的努力，已逐漸看到成果。乍聽之下，蘇貞昌的說法似乎言之鑿鑿。但抽絲剝繭，把近30年對陸投資比重的變化抓出來看，不難發現，這是標準的選擇性解讀，只挑對自己有利的講，卻刻意忽略這個過程中，市場經濟扮演的重要角色。

若以蘇貞昌的邏輯來看，哪一段時期雞蛋放在大陸這個籃子裡最明顯？毫無疑問是阿扁執政8年。這段期間台灣對大陸投資比重從2001年的38.8%，急速攀升至2008年的70.5%，平均高達63.1%。照道理，以民進黨的執政思維，不可能鼓勵台商西進大陸，而且阿扁執政後4年，對陸政策還徹底轉向，從「積極開放、有效管理」調整為「積極管理、有效開放」，大幅限縮台商赴陸投資，但為何對陸投資比重還會急速上升？

兩岸政冷經熱打臉反中假象

說穿了，就是市場因素使然。2001年大陸加入WTO後，配合胡溫體制相對開放的經濟政策，讓大陸積極融入全球自由貿易體系的運作，連帶也開啟大陸經濟大成長的黃金十年。2001～2010這10年期間，大陸平均經濟成長率高達10.6%，是1979年經濟改革開放以來，經濟成長最為快速的時期。每年動不動就是兩位數的成長，無形中也形成一股龐大的磁吸作用，吸引台商加速西進投資。因此，就算2001～2008年是民進黨執政也難阻擋這股趨勢。

有趣的是，蘇貞昌舉例台商西進投資最高峰的2010年，正好是大陸經濟成長率由盛轉衰的分水嶺。2010年之後，大陸經濟就不再出現兩位數成長，甚至近年來還得面臨「保6」的壓力。這樣的趨勢代表什麼？最近幾年隨著大陸經濟的下滑，加上周遭東南亞國家開始崛起，即便馬政府時期兩岸關係史上最好，我對大陸投資還是逐年遞減。顯見台商西進與否，基本上是取決於市場經濟因素，不是政府力量所能左右。這也意味著，一旦接下來大陸經濟開始回溫，台商西進熱潮又會再起。

從台灣對外出口與投資可以看出，蔡政府營造台灣經濟擺脫對中依賴的假象，完全經不起檢驗。兩岸政治再怎麼冷淡，還是很難改變兩岸經貿熱絡的事實。為台灣好，也為兩岸好，蔡政府，還是得少點口水，多點客觀認知吧！