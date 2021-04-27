距離828公投投票日還有4個月的時間，最新民調顯示，民意一面倒支持公投案，對執政的民進黨政府形成相當大的挑戰，甚至可能造成總統蔡英文提前跛腳，因此蔡英文一聲令下，要求民進黨公職人員必須全省走透透，進行政策大護盤。而國民黨則早一步在4月中旬即已啟動全台公投宣講，號召更多民眾響應。

根據台灣民意基金會民調顯示，4大公投中，反萊豬、珍愛藻礁和公投綁大選這3項，贊成者都超過反對者，其中，反萊豬公投更有超過6成的人同意。自蔡英文在去年8月28日強行宣布開放含萊克多巴胺的美豬進口後，所有的民調均顯示至少有6成的民意反對，因此若公投結果否決了這項政策，也不令人意外。

4大公投中唯一一個不同意略高於同意的是「重啟核四」，但兩者差距僅0.5個百分點，對公投發動者來說，猶可努力拚搏。值得注意的是，美麗島電子報3月底的民調顯示，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，45.3%民眾同意重啟核四，最近日本宣布將把福島核汙水排放入海，可能又重新引發不少人對核廢料等議題的憂心，因而對重啟核四有所疑慮。

面對福島核汙水入海一事，蔡政府對日本的態度相當軟弱、消極，駐日代表謝長廷更是反而一路猛攻核二。如果這是民進黨政府的策略，企圖挑起民眾的擔心，以降低對重啟核四的認同，那麼，從民調看來，這個策略似乎初步已見到效果。

事實上，為了對抗828這4大公投可能掀起的政治海嘯，民進黨政府將自5月中旬展開「台灣政進步．向您報進度」國政說明會，除了蔡英文之外，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等執政縣市首長，以及立委、縣市議員與執政鄉鎮長等，都會參與不同場次。

如此大規模的動員，表面上是為了抵禦4大公投，然不少民進黨的民選政治人物其實是趁機備戰2022地方九合一大選；更有甚者，傳聞中有意競逐2024大位的賴、蘇、鄭等人，也有藉此提早布局練兵之意。

因為知道全台305場的國政說明會是人氣指標，誰的場次多、誰最受歡迎，或許誰與大位的距離就更近了些，因此綠營大咖們莫不全力以赴。

於是，沉潛已久的賴清德近日突然變得活躍起來，頻頻亮相；鄭文燦主動請纓，表示要跨出桃園，全台談藻礁，簡直就是總統的規格；蘇貞昌也決定帶著他那支神奇的撞球桿，四處開講。只是他的民調一路走低，是否能帶動票房，不無疑問，據聞已有部分綠委婉拒他的出席。

另外，國政說明會如果用的是公帑，等於民進黨用納稅人的錢全台固樁大造勢，這個算盤打得精啊。

儘管民意對828公投議題的態度取向超越政黨屬性，但無可諱言的是，公投具有一定的引領力，讓藍綠支持者各自歸隊的趨勢明顯，如此一來也壓縮了小黨的空間。根據台灣民意基金會最新的民調顯示，民進黨和國民黨的支持度都略有增加，民眾黨、時代力量和基進黨全都萎縮，民眾黨的降幅尤其明顯，因此，民眾黨也決定要針對828公投舉辦全台逾300場說明會。

828被認為是大選的前哨站，難怪綠藍白都大蹭公投的熱度，為爭取民意全員出動！

（作者為作家）