第8次修憲即將啟動，這是民進黨完全執政下首次主導的修憲，備受各方關注。

中華民國行憲以來，憲法歷經7次增修，仍多有扞格之處，如中央政府權責問題、五權體制的存廢等皆屬之。惟上述議題雖重要，若論當前國家處境，最大挑戰莫過於兩岸問題，此次修憲亦當以此為重點。

談到兩岸關係，不能不觸及國家定位問題。民進黨憲改小組召集人姚嘉文日前表示，當年外交部次長楊西崑曾向蔣介石提出，將中華民國改名為「中華台灣共和國」，可見（他們）很早就知道要區別與對岸是不同的國家。類似的主張並不罕見，1972年，《自由中國》創辦人雷震私函兩蔣的「救亡圖存獻議」中，就主張成立一個新的國家叫「中華台灣民主國」，作為退出聯合國後維持主權國家地位的方策。

楊西崑、雷震的超前卓見，令人佩服。然時移勢易，正名制憲並非眼前急務，也做不到；如何藉修憲達到保台護國目標，才是重點。如果說過去7次修憲，是為了回應台灣民主化與本土化而為，如今台灣民主日益深化之後，最大挑戰既是來自對岸的併吞威脅，第8次修憲就不能不看到危機所在，並有所因應才對。

當中存在兩個無可迴避的前提，其一現實上目前兩岸就是兩個國家，一個叫「中華民國」、一個叫「中華人民共和國」；其二現行憲法（含增修條文）乃是一部追求統一的憲法，以「自由地區」和「大陸地區」區別兩岸。因此，如何精準拿捏政治現實與憲法精神的微妙方寸，正是此次修憲考驗所在。一言以蔽之，就是要透過修憲重新定位兩岸關係，並在變動的國際情勢下，為台灣現狀的維持與人民謀取最大福祉。

答案就是，讓「統一公投」入憲！

乍聽「統一」2字，有些人可能心生排斥，但其實「統一公投」不但合於現行憲法精神，亦符合民進黨《台灣前途決議文》所稱：「任何有關（中華民國）獨立現狀的更動，都必須以公民投票決定。」進一步言，「統一公投」還與大陸《反分裂國家法》第5條「以和平方式實現統一」相為契合，因如未經人民公投程序，就無和平統一的可能。

台灣的現狀就是主權獨立，國家名稱叫「中華民國」。統一才是改變現狀，因此不必舉辦「獨立公投」，但需為統一預作準備。所以「統一公投」不但符合公民自決的民主原則，也是遏阻非自願統一的唯一良策。辯證來看，「統一公投」非但不是對現狀的破壞，反而是維護現狀的最佳防衛之道。

讓「統一公投」入憲，就是明確告訴對岸：台灣不排斥統一，惟統一必須順應台灣民意，即先通過人民公投才行。如此一來，紅、藍、綠三方取得起碼的共識，台灣可免繼續內鬥損耗，台海緊張也會跟著降低，達到真正的雙贏乃至三贏。

筆者大膽建議，藍綠相互「各進一步」，由民進黨提案將「統一公投」入憲，國民黨提案將增修條文序文「為因應國家統一前之需要」，改為「為因應國家發展之需要」。且看朝野能否聯手合作，共同為台灣的長治久安擘畫大計。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）