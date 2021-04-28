中國大陸於4月23日（海軍節）在南部戰區海軍駐海南三亞地區軍港舉行海軍接裝三型主戰艦艇—094型核動力彈道飛彈潛艦長征18號/421、055型飛彈驅逐艦大連號/105、075型兩棲攻擊艦海南號/31正式編成。正式納入南部戰區海軍駐海南三亞亞龍灣第二核潛艦基地、駐亞龍灣驅逐艦支隊、駐廣東湛江登陸艦支隊等戰鬥序列。此時，中共雙航母「遼寧號」與「山東號」集結海南三亞引發全球關注，不再遮掩軍事發展，大方秀肌肉，對於周邊國家來說，有一定嚇阻及宣示效果，對全球顯示的戰略意涵有四：

首先，海南三亞地緣位置重要

國父孫中山在與梁士詒等聯名主張《瓊州改設行省理由書》中曾提及「瓊州一島，孤懸海外…東瞰小呂宋，西連東京灣，南接安南，北倚雷州半島；四面港口，星羅棋布；南有榆林、三亞之險…。鞏固海防，瓊州宜改設行省也。夫瓊州位置極南，為大西洋艦隊所必經之路，南洋之門戶也。昔日俄戰爭之際，巴爾梯克艦隊東來，經過該島，吾國人所共聞而共見矣，而榆林、三亞二港正當其衝。查該港廣袤，能容巨艦，可以避風，外有諸小島環之，為天然之海軍根據地。」

因此，現在位於海南三亞市東南方的榆林港，當時被國父視為中國海防要地，可做國防要塞。中共建政後海南榆林港成為南海艦隊重要基地。本（21）世紀初，中共因應南海局勢、海軍戰略、武器裝備等發展，在海南三亞亞龍灣龍坡成立海軍第二核潛艦基地，因此，整體海南三亞市的戰略地位，益形重要。尤其，面對美國主導「印太戰略」（Indo-Pacific strategy），將中共近海防禦之第一島鏈，由巴士海峽攔腰切入，可直搗涉及南沙島礁領海主權，對支持「印太戰略」諸國有如芒刺在背，該地區的戰略態勢將發生微妙的變化。

其次，對於領土（海）主權的維護與決心

對中共而言，目前台海、南海與釣魚台列嶼諸島為其領土（海）主權之國家核心利益。近日國際人士（含日本、澳洲等）對台海安全感到憂心，認為一旦台海發生戰爭，將是一場大災難。個人認為，中國大陸視釣魚台列嶼領土主權解決的急迫性不亞於兩岸統一。對中共來說，兩岸統一是內部問題，而涉及國家主權、漁權、甚至蘊含大量油源的油權問題之釣島問題更是滋事體大。一旦釣島問題獲得解決，中華民國在國際話語權勢微，是否能得到更多國際聲援，不無疑問。南海與島礁主權問題，涉及東南亞國家較多且至為複雜，中共可藉經濟合作議題主導、「一帶一路」倡議之軟實力擴大影響力；此時，展示大陸南部戰區海、空軍與海警實力，維護領土主權、領海、漁權、經濟海域能力，又是另一硬實力展示。

再者，中國大陸海軍軍事科技提升

象徵中國大陸海軍現代化的進程，已經從早期向前蘇聯、俄羅斯、烏克蘭、法義美等國對外採購、仿製到「國產化、模組化、自動化」的快速發展。上世紀末，中共官方資料，根據國家發展戰略、軍事戰略方針以及未來海上戰略環境發展趨勢。大陸海軍在新的發展戰略上可分三階段進程：第一、從上世紀末到2010年，海軍必須注重全面提高近海綜合作戰能力和遂行各種海上戰役的能力，在海軍戰略運用上能夠遏制軍事衝突，有效打贏局部戰爭，並加快發展海上大型作戰平台和海軍中遠端精確制導武器，為其後續發展奠基。

第二、2011年至2020年，海軍形成以大、中型海上作戰平台為核心的兵力結構，在海軍戰略運用上要達到有效控制第一島鏈之近海防禦為戰略目標，即在該海域具備奪取制海權的實力，以及具有打贏高技術條件下的海上局部戰爭的能力，在此期間應著重發展資訊化艦隊，含作戰手段與方法。

第三、2020年至2050年，開始向區域性海軍發展下，要形成以大型海上作戰平台為核心的兵力結構，在海軍戰略運用上要成為軍事強國，具備在西北太平洋廣闊海域有爭奪制海權的能力、維護國家海洋權益和保衛國家海上航行安全。

目前中共海軍整體發展已經到達第三步，海軍以形成大型海上作戰平台為核心的兵力結構，也就是以航母、094型核動力彈道飛彈潛艦、055型飛彈驅逐艦、075型兩棲攻擊艦、遠洋綜合補給艦等，發展區域性海軍成為全球海軍。本次南部戰區海軍新成軍之094型核動力彈道飛彈潛艦長征18號，已擺脫1980年代初期研製092型核動力彈道飛彈潛艦的「有艇無彈（巨浪1）」窘境。隨著40年來研發與改進，發展成具有遠程核打擊能力的「巨浪3型」潛射彈道飛彈（相關評論請參閱：陸文浩、周陽山〈渤海試射彈道飛彈釋放的戰略訊息〉一文），射程可達第二島鏈關島美軍基地。目前對南海周邊國家具有震懾的效果。

就其性能諸元看，055型萬噸級飛彈驅逐艦大連號，裝載112具艦載通用垂直發射系統，配備兩項飛彈系統：射程達600公里以上之鷹擊18遠距攻船飛彈、射程距離遠至1500至2500公里之長劍-10遠程對地巡弋飛彈，其作戰能力比現役新型千噸級驅逐艦更具破壞力，且對空、對海及水下反潛監偵能力，悉較現役作戰艦艇提升許多。

075型兩棲攻擊艦海南號，滿載排水量約4萬噸，可視為傳統小型航母，至少搭載30架各型直升機及多艘726型氣墊登陸艇。未來南部戰區海軍將部署2艘075型兩棲攻擊艦，將提升南海島礁遠洋兩棲登陸作戰能力，對南海島礁爭議中之聲索國具有嚇阻能力，迫使相關各國在南海問題上勿隨著美日起舞；另外東部戰區亦將部署075型兩棲攻擊艦，有助於解決中日釣魚島主權問題。相信日方將提升警戒，加強其西南島礁軍事建設與部署，在配合美澳印等國之「印太戰略」下，對中國大陸的軍事圍堵。

在南海方面，美國對中共聲稱擁有南海主權（含「九段線」）嚴加否決，勢必增強中共南部戰區海軍軍備提升與兵力部署，與聲稱「航行自由」集團國之間的衝突不可免。

最後，中共海權的崛起，已由區域性往全球海軍發展

檢視中共海軍現代化與艦船演訓的進程，不難發現2000至2008年間在發展一支能在第一島鏈內活動之海軍；2008年底隨著海軍配合聯合國在亞丁灣進行反索馬利亞海盜護航任務後，發展出一支各艦隊能跨越第一島鏈以外的區域性海軍；接續，在2012年遼寧艦成軍並逐漸形成戰力，隨著國產山東艦組艦完成、到後續航母組艦與發展，解放軍海軍將在21世紀中葉發展成一支全球海軍力量。

近期，美日法澳日德等國，先後在波斯灣、孟加拉灣、南海、菲律賓、西太平洋等海域，進行以「印太戰略」與「航行自由」為名的海上聯合演習。雙方陣營戰略對抗日趨尖銳，中共海軍不斷提升軍事科技，在「近海防禦」海軍戰略基礎上藉由大型兵力結構向遠洋島鏈以外發展，朝向「遠海防衛」海軍戰略方向大步邁進。

半世紀以來，中共國家戰略到海軍戰略目標明確，經過不斷發展，由構想到計劃，乃至戰術與戰鬥，在海軍發展上無不卯足全力，一以貫之。其新發展的海軍正面臨全世界軍事與外交的重大考驗，亦足以影響全球戰爭與和平。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人、廖德智為文化大學中山學術研究所博士--國發所前身，曾任大學助理教授，現任中華戰略學會理事）

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