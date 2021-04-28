日軍持續向西進攻（9月28日－10月4日）

日軍在長江上以戰艦與運輸艦，進行了一連串的武力展示，試圖引起國軍方面的注意，誘使其將可觀的兵力投入至長江岸邊。在10月初，根據情報部門的報告顯示，日軍可能企圖強行突穿在江陰的長江封鎖線。

9月28至30日，從蘊藻濱至羅店一線上，充斥著猛烈的前哨戰鬥行動，位於該地段上戰鬥中的國軍部隊，發現其完全未能因應如是的戰鬥模式，能夠獨斷專行的下級戰鬥部隊指揮官，只有充足的訓練才能培養出來，而國軍一而再地熱衷於以完整的大單位從事戰鬥，也與此一要求背道而馳。於是乎，日軍能夠在10月1日將部分位於主戰線前方4公里的戰鬥前哨，逐回至國軍之主戰線。10月2日，日軍將其攻擊壓力轉為南向，在猛烈的砲兵攻擊準備射擊之後，日軍數度派遣戰車實施有限度的攻擊，而終於進抵了大場、劉行公路，以及蘊藻濱以北之公路彎曲段一帶。在此同時，日軍另在楊行－劉行公路兩側，發動了一波特別強大的攻擊，國軍被迫於10月3日晚放棄劉行，僅在投入預備隊的逆襲之下，日軍始不再自劉行向前推進。本夜，日軍在攻佔劉行以後，立刻調動砲兵前推至第一線直後，此乃日軍砲兵在前幾日中，因為國軍部署於大場側翼陣地的砲兵而蒙受了慘重損失所致。

為了要轉移國軍砲兵側翼火力的效能，日軍繼續於10月2、3日向著江灣地區國軍陣地展開攻擊。由於能夠及時偵知日軍位於江灣突出部國軍陣地以北與東南處之攻擊準備陣地，故國軍成功擊退了日軍的攻擊，並施予攻擊者極大的損失。從國軍能夠偵察出日軍攻擊準備陣地一節，再次指出南京這幾個公認精良的師（第87、第36師），實較其他的國軍師，在戰鬥訓練上擁有更高的成效。檢視本次日軍輕敵的戰例，發現其攻擊準備位置過於接近第一線，且其對攻擊準備陣地的掩護也不足夠。

在日軍攻佔劉行的次日（10月4日）晨，日軍自劉行躍出，沿著羅店－劉行－大場公路，朝西北與東南方向發動攻擊，並迫使在公路一帶佈防的國軍部隊向西撤退。國軍主力前往迎擊向西進逼的日軍部隊，將其阻止於羅店－劉行－大場公路以西2公里，與公路平行之線。日軍繼續發動攻勢，向南沿著通大場的公路推進，終於在10月5日於公路以西的蘊藻濱北岸，佔領了一處寬3公里的河岸地段。

日軍向南的攻擊行動

就在此時間點上，已經很清楚國軍指揮高層意欲將位於蘊藻濱以北防線向西撤退，然後將陣地持續往蘊藻濱南岸延伸，如此一來則免不了需要更多新銳部隊的投入。國軍將在目前所在之線上致力於決定性的抵抗，並努力以進攻來擴大其陣地前緣地帶。然而由於國軍撤退至大場－羅店公路以西約2公里處，而使得日軍獲得了向南迴旋的空間。儘管日軍向南的攻擊，對於位於公路以西2公里處的國軍造成了嚴重的側翼威脅，但日軍指揮部下達攻擊命令時，卻是以國軍方面仍會維持其鈍重狀態為基礎。日軍攻擊的目的，應是以一次在儘可能狹窄正面上所實施的快速縱深攻擊，經過大場向上海公共租界北端突出部突進，截斷在此以東的國軍部隊；再透過在劉行及其以南所實施之不間斷小型攻擊，以將國軍長期牽制拘束於向南攻擊部隊的側翼位置。

國軍指揮高層同樣將行動的選擇權轉讓予日本人，儘管他們很清楚，對越過蘊藻濱向南攻擊的敵軍施以盡可能的強韌抵抗一事，是何等的重要，但以放棄江灣突出部來進行戰線微幅的縮短，其優點可能會和以下相牴觸，亦即此舉將失去和上海最主要的連結部分，而且一旦日軍重啟向南的攻勢，此時預期能成功阻擋敵人所再次建立的抵抗點，首當其衝就會是蘇州河了。

日軍在蘊藻濱南岸站穩陣腳

日軍於10月6日在劉行－羅店地區，向西發動了攻擊，該攻擊係首先以輕微的兵力向南進攻做為開端。10月6日晚，日軍攻下了國軍位於蘊藻濱北岸，大場－劉行公路的橋頭堡。10月7日，日軍對著蘊藻濱南岸守軍國軍第8師，於數公里之窄正面上，實施短暫猛烈的砲兵攻擊準備射擊，第8師不支敗陣下來，日軍遂得以在蘊藻濱南岸站穩陣腳，惟其兵力尚甚微弱；稅警總團的一個團迅速投入，但亦無法重新恢復原狀況。稅警總團係在此時甫抵達上海前線，其先頭正在進行與江灣突出部上的第36師換防的動作。國軍方面推測，日軍參與向南的攻勢的兵力僅只有兩個師團，而為了掩護其右翼，有3個師團位於劉行以南至羅店一帶地區，至於羅店至瀏河一帶，則僅保持一個旅團的兵力於此。

10月8日，日軍並未自其於蘊藻濱南岸，在大場公路以西所佔之橋頭堡繼續進攻，很顯然的，日軍兵力正在進行重組。同時間，日軍一支較強的兵力，位於劉行及其以南的準備陣地上，也被偵知；日軍正在劉行地區從事西向的威力搜索行動。而在閘北與瀏河地區同樣也有若干戰鬥活動發生，這些顯然都是日軍分散國軍注意力的企圖。

由於國軍防線在蘊藻濱南岸多出了數公里的正面，必須在此畫出做為左翼作戰軍與中央作戰軍區分的地境線。新的地境線從劉行－大場公路以西開始，這裡為第9集團軍（總司令朱紹良將軍；總司令部位於真茹）的防禦正面；陳誠將軍佔領之線從西南開始，在此僅以第1師與第78師各一個團，面對著正在渡河的敵人側翼，以從側面對該敵進行封鎖。

國軍指揮高層預測，下一階段日軍將會以更強大的兵力繼續實施向南、向西南的攻勢，故繼續增派一個砲兵團（砲兵第4團，裝備卜福斯7.5cm山砲），該團已過蘇州，預期將於10月9日抵達南翔地區。（待續）