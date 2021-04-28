所以我們現在都很好好，像沒事情這樣。昨天（2月12日）是他逝世二十週年，我在家裡就是燒燒小小的儀式，紀念紀念他，我想他前生可能犯了什麼錯，對不對，哈哈，不管啦，一切事情都過去了。當生了場大病，有些人生病比坐牢還痛苦，是不是啊？我就說，你看我們的黃花崗七十二烈士，為國家犧牲，我們也是犧牲了十五年，坐牢了，是不是？我們還是忠貞的國民黨，我們沒有去記仇。我們從不去管它什麼二二八啦，什麼白色恐怖了什麼，我不去講這些事情。有的事可能是有一兩個人在那邊興風作浪，下面人跟他起哄，做錯事情了，對不對？當然中間可能真的有些人有問題，我們也不曉得，對不對？就這樣，唉，哈。

訪者結語：一、祝您身體健康。二、我對您講話非常感動，尤其您能看得這麼清楚，這麼開。那是大時代的事，您還是國民黨員，還是尊崇孫中山，尊崇中華民國，我很感動，沒有被台獨利用，腦袋沒變。就像陸鏗、龔選舞也是這種人。他們不一定對國民黨滿意，但都是愛之深，責之切。您丈夫的事是荒謬，但您對國家的忠心、對國家的愛並沒有變。共產黨在大陸做好了，您一樣可以回大陸，我們沒有黨派之見。您也能體會到當時國共鬥爭這麼強烈，雙方殺來殺去..。

方：當時也是很恐怖的，國家都要亡了，要離開大陸，當時我們到台灣來也不曉得能呆多久，說不定共產黨打過來，我們那些人都要死無葬身之地。幕後的政治的事情（是否因周至柔）我就沒辦法知道了，我不曉得，我沒經過過。我知道的、我所經過的、真的事情，我都寫出來了，告訴你們，隨你們來怎麼樣評判這個人、評判這件事情。這真是一個好人，你為什麼要這樣搞幹什麼呢？

───────────────────

「李荊蓀先生事略」，是馮志翔寫的，摘記如下：

～～李荊蓀，無錫人，幼罹瘧疾，因而輟學在家自修。十七歲獲同學樂毅自福州來信，囑束裝前往同任《南方日報》校對工作，由是進入新聞界。由校對而任總編輯。復經報社保送重慶中央政治學校新聞班就讀，於1940年7月卒業。

為新聞系主任馬星野先生所激賞，卒業後習校任助教，1943年改任中央宣傳部總幹事，抗戰勝利，奉派任為南京接收專員，並籌備《中央日報》復刊事宜。後任總經理，1947年任總編輯，1948年春，共軍渡江，《中央日報》遷台，荊蓀奉命在京留守，督導遷移工作撤退來台。任台北《中央日報》總編輯。

1954年至1957年，負笈至日美兩國進修三年，1962年出任中國廣播公司節目部主任，副總經理。1967年受知於周至柔將軍，兼任國家安全會議建設計畫委員。

荊蓀在渝供職期間，於1945年與友人卜少夫、邱楠、劉竹舟、丁中江、樂怒人、陸鏗、黃綿齡、毛樹清、劉問渠等創辦《新聞天地》週刊。

在台復與耿修業等創辦《大華晚報》，出任董事長。

荊蓀年方二十二，入籍中國國民黨，忠貞不貳。設無國民黨之栽植，即無荊蓀以後之成就；設無黨內師友之提攜，亦無以達成荊蓀之抱負。執意1970年11月17日因冤案被捕，荊蓀雖侃侃申辯，仍判處無期徒刑。溯自被捕之日，荊蓀纔五十三歲，蓋正有為之年也。1975年春，先總統 蔣公逝世，政府宣布減刑，改刑期為十五年，1985年11月17日刑滿出獄。

荊蓀以文名世，其在《大華晚報》所撰「星期雜感」膾炙於時。出獄二年，應《中國時報》之聘，撰寫短評，顏曰「橄欖集」，意示橄欖味永，愈啖愈佳。諷喻時事，溫婉敦厚，感人至深。荊蓀病逝於1988年2月12日，易簣之際，猶不忘撰述，案頭所置，赫然睹其2月13日待發之稿，其敬業精神，臨死不休，老天忌才竟至於此，哀哉！

李夫人方佩倩女士，與荊蓀為中表親，自幼青梅竹馬，早定姻婭，惟戰亂頻仍，不克常相廝守。迨1944年，抗戰方殷，佩倩不顧艱危，自故鄉無錫間關抵渝，以晤荊蓀，荊蓀固喜出望外，朋儕尤敬佩倩之勇，於是年5月7日結婚，所謂萬里尋夫，當時傳為佳話。李夫人以一弱女子，忽遭家變，丈夫繫獄，子女六人，猶在就學，母氏方太夫人仍須侍奉，嗣又棄養，如此家庭重擔，悉委諸佩倩一人之身，一線希望祇寄託於荊蓀之早日獲釋而已。荊蓀易幸既有良母，又有賢妻，幾經擊倒可釀成家破人亡之摻劇而終能家庭團聚，融融和煦，故又不能不信忠厚傳家必有餘慶也。～～

～～～～～～～～～～～～～

馮志翔是我新聞局的老同事，我以前都不知道他是李荊蓀的好朋友。當時新聞局有幾位名人之後，一位首席翻譯段女士，是外交家段茂瀾之女，段祺瑞家族的人，一位我一進局就是科長的陳兆熙，他是陳儀的姪兒，而馮志翔是馮玉祥的姪兒。玉祥高大，但志翔卻瘦小。他說他高中的時候在重慶住伯父家，有天看到馮玉祥回來笑笑說：「今天蔣介石眼睛上面貼著一塊紗布，我問他怎麼搞的，他說被宋美齡用高跟鞋丟到的。」原來是傳說蔣與一個護士小姐有染，其實該是前妻陳潔如到了重慶，因此鬧起了家庭糾紛。

在陳兆熙後的另一位科長王壽來，其父就是最近入祀忠列祠的王靖國，王是閻錫山的鐵軍司令，他先把妻兒送到復興基地，可王兵敗太原被俘後，1950年在大陸的功德林病死，王家在台卻一直被監管，一到三節警察都會夜晚來查房。後來王壽來到了新聞局做事仍如此，有次他發脾氣，告知了宋楚瑜，這個查房才停了。

後來王壽來在文化部做文資處的處長，2010年籌辦景美軍法處的「人權文化園區」設立，這也是李荊蓀關的地方。1985年後江南案的情報局長汪希苓及副的胡儀敏就住在這裡，軍法處為他們特建了兩棟寓所，他們在這裡住了三四年吧，後來這兩房就叫「汪希苓特區」，房內展放些江南案資料圖片，但一入房就扯說江南案就是與228一樣云云，這很可笑。當時就在這辦了個「活動藝術展」，結果台獨來大鬧，說這是要歌頌汪希苓，就把這個展覽砸掉了。王壽來還被揭底說他是馬英九高中同學，罪無可逭，監察院竟在3月間通過了「099年糾字第1號」，案由：「王壽來規劃辦理「景美人權文化園區當代藝術創作展」，在「汪希苓特區」展示「藝術裝置」，未審慎規劃辦理，以致引發重大爭議，核有嚴重失職，已不適任現職，實有急速處分予以調離現職之必要，爰依法提案糾舉。」這大概是空前絕後的第1也沒第2號的「糾舉」了。這「未審慎」、「重大爭議」、「失職」是什麼？犯了何種官箴？都沒說。王壽來這乖乖做了一輩子的好公務員，竟然會先被台獨打爛了他主辦的一項公務，後還被處以極少見「糾舉」，當然王壽來是啼笑皆非，不會覺得這是公務生涯的恥辱，但在記錄上他也是高級官員被要求「急速處分調職」的極少案例了。

當時只有我寫了幾篇文章，幫王壽來講話。

前還有個在北京被處死的山西人，國民黨的中常委趙仲容，他的女兒來台，我還安排她跟王壽來見了面。他們父親都很熟。

上文寫了，我又找到2008年給馬英九的信，更好的說明了這段歷史。

信是由馬市長的秘書轉的，如下：

～～～

「有個人要拜年─李荊蓀夫人。

我是因國史館要做白色恐怖專題（以打藍助綠），負責李荊蓀案的纂修王正華（2011逝），她尚公正，託我介紹她見李夫人，書已要出了。

我與李家熟，乃電之，李夫人以前不說，這次在電話中講了半個多小時，我錄了音，你聽了必感動。她說李荊蓀說：「就像大病了一場。」完全看開，認為是時代的悲劇，但這動搖不了她對國家，對國民黨的熱愛，她說她仍支持國民黨，希馬當選，語極感人。

台獨現想借《再見曼德拉》電影片來扯228，該片是從獄卒敬重曼德拉的角度來談曼的故事，而李荊蓀才是曼德拉。李夫人說後來李被移仁愛山莊，最後兩年可探親，出來看眼，獄卒陪之，竟讚李在獄中「德高望重，為人同欽」。李夫人很感動，她說李是個好人。

錄音要放給馬聽，感人。

我認為，過年去拜訪柏楊（代表人權），趙耀東（經濟），李夫人（歷史公道），再訪一台人在白恐中者，如吳樹培，就完整了。

可約陸以正同去，李、陸中央政治學校同學，陸以正白恐時也在保安處被關3個月（陸效文案），同住敦化南路附近。」～～～～～～～～～～～

註：我與王正華纂修有交往，當年她把國史館出的14套228史料都以內部價賣給我，我記得好像最後兩套是陳儀的遭難及身後事的安排。她家住在碧潭中正路的大廈裡，我都是到門房她下來把書給我。我並不知她是甚好的歷史學者，只是與她熟。後聞她逝，驚，以為她得病，後才知她是2011年7月28 日（大她五屆的政大歷史系學長毛鑄倫去年也是這日逝），當天適逢酷暑達36.5度，她代表修纂處參與大陸華東地區學者參訪團的座談後，中午在辦公室休息時心肌梗塞，當天正好是她在館服務的第二十五個年頭，卻突然停格。（系列完）