大一我剛來到台灣的時候，時刻提醒自己保持著在廣東準備高考時「千軍萬馬過獨木橋」的警惕性、競爭性和侵略性，因為我想花最短的時間從台灣挖走最多的寶，拿高分、刷履歷，把所有資源和好處佔為己有……

# 我在台灣的第一次小組報告

第一份團隊報告的其中一個環節是「心得」，當時的我出於自私的心態，在報告繳交前建議組員在自己寫的那一段心得前標注自己的名字。而且台灣同學真的都很單純，願意接受我的提議。

如此建議，是因為我算盤打得辟啪響：我寫的最長，老師看了一定一目瞭然，我是最認真的那個人，如此一來，我就會是小組裡分數最高的那一個。

我很有自信這份報告將拿到優異成績，內容完成度高，而心得部分我個人的表現在組員襯托下又顯得那麼突出，想到這裡，我心中暗喜，看來我不僅是在優勝的小組，還會成為這個優勝小組中的MVP。

我正期待受到表揚，結果老師翻沒兩下，就合上我們的紙本，一針見血地說：「這份報告沒有任何團隊協作意識，自說自話，一盤散沙，沒經過統整就丟給我是要讓我來幫你們總結嗎？」

精明的打算沒有達成目的不說，反而被老師批評，拖累了組員，坐在座位上的我，臉頰發燙，眉頭緊鎖，羞愧不已。

下課後，組員們沒有任何怪我的意思，甚至為了不戳破我的玻璃心，完全沒有再提起這事：「沒關係！還有期末報告呢，我們一起加油喔！」

這次小組報告的低分，換來了關於「合作」的寶貴第一課。

# 大四的一次報告

轉眼間，我已經大四了，同樣是在完成這位老師的報告，準備一場辯論比賽，完成報告的過程中，我卻發現自己的心態有了一些微妙的變化。

辯論比賽需要各辯手在場上默契配合，不僅要各司其職，更要熟悉本方每位辯手的辯稿和資料證據，隨時後台支援，在先後串聯的申論和質詢中為彼此做鋪墊、補漏洞。

而這一切的完成都需要靠前期密集的討論和磨合，因此我們比賽前的那一個禮拜，幾乎每天晚上都要連線通話好幾個小時。

事情發生了，在準備辯論稿的過程中，我不小心寫出了一句精闢的話，這句話對我方力證將起到很大的作用。

怎麼辦呢，若是為大局考慮，這句話放在結辯效果最好，但我只是「三辯」啊。這意味著我必須把這一句話「拱手讓人」。

不瞞大家說，我都可以想像自己威風凜凜地站在台上，當著所有人的面把這句話抑揚頓挫地講出來時，台下會投來怎樣讚許的目光了，哇，那我會多「有面子」啊，體內多巴胺一定噗噗噗噗地爆炸啊！

是的，把光環給別人，對我這樣一個狼性十足、好勝心極強的人來說，實在是最難克服的地方。

如果是大一的那個我，估計會巴不得在這句話的旁邊用螢光色筆注記道「這句話為廖小花所有，廖小花本人享有專利」吧。

可是當我看到組員小A，即使不是自己要負責的部分，十一點下班後仍強打精神聆聽小組討論；組員小B為了使我方論證更嚴謹，找前輩一來一往地實際演練質詢過程；組員小C默默把每一個人的論點和論證統整成一份近20頁的大數據庫並肩負起跑腿和借討論室的工作……而我只不過是要少講一句話，都這般斤斤計較、依依不捨！真是小肚雞腸。

我深呼一口氣，決定把這句話交給我最親愛最信任的結辯。到了正式比賽時，當我聽到我方最可愛的結辯，把這一句話在最該被說出的時候，用篤定的語氣完美呈現出來，我打從心底感到無比的幸福和充實。

準備辯論賽的過程本身就是一場辯論賽，作為最固執己見的那一個人，我經常在組內討論中情緒失控，但是我的組員都會苦口婆心地、用非常溫和的語氣解釋給我聽，為什麼我的想法還有需要調整的地方。

而當我冷靜下來、不被刺蝟一般的防禦本能牽制的時候，就能意識到原來組員說的很多地方都值得參考。整整四年，我都不曾放下自己的傲慢心，回過頭來才發現，我才是最受大家擔待的那一個，才是跟大家學到最多的那一個，我之所以可以這樣肆無忌憚地表達，不正是因為有人願意用無比的耐心，接納自己那麼多天馬行空的想法嗎？

不止一次聽陸生朋友說起，在這裡才有機會喘口氣，思考一些靈性層面的問題。

從剛到台灣時連吃飯都怕浪費時間、爭先恐後、爭權奪勢、爭名奪利，到現在逐漸學習著耐心、包容、傾聽、理解、退讓。

無論被數落小確幸也罷，狼性也罷，我堅信我是「有幸」，所以在這樣的社會氛圍中，取其敦厚、柔軟、溫暖、謙卑的一面，中和自己咄咄逼人的氣勢和難以掩抑的功利心，讓從未停止奔波的心靈得以短暫的駐足和停靠⋯我為自己還保留著擁抱另外一種生活哲學的勇氣，而感到欣慰。

我慶幸自己不是一潭死水，而是春暖花開時節，河床裡，就著和煦陽光融化的堅冰；或許某一天，這堅冰化成的泉水，將帶著落入河中的花瓣，潺潺地流向遠方。（廖小花/世新大學陸生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。