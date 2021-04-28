古云：｢千夫所指，無疾而死｣。是說一個人若品行惡劣，觸犯眾怒，就算沒病，但因為被眾人指責、辱罵，也會無地自容，羞愧而死。

可是這句話用在謝長廷身上好像就失了效，有9成民眾，不分藍綠，都把｢助日代表｣罵了個臭頭，但他還是絲毫不為所動，好官我自為之。老百姓不是想咒他，只是覺得，怎麼會有這樣麻木不仁的人。

老百姓對｢謝小夫｣的嫌惡非單單針對日本之排放核廢水，而是因為謝｢吃劉備的飯，辦曹操的事｣，有人指正，他又繼續｢既吃紂王水土，又罵紂王無道｣，完全失去做人的基本道理。

在野黨要謝長廷回國備詢，英派民代卻全力聲援，搬出各種理由護航，就是不讓謝回來，以免受到凌辱。

其實，謝代表不回來也好，對這種天生反骨的人就讓他永遠留在國外算了，回來反而玷汙了全體國人。他不是喜歡日本嗎？就去入日本籍，台灣老百姓會永遠記住這位｢助日大使｣，謝長廷也算千古留名了。

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