陳嘉昌今赴北市議會受訪表示，已向市府和警政署自行處分。（游念育攝）

警察很神勇，可以教導如何自摔，當現行犯逮捕；警察很神勇，可以當街拘捕拿國旗的人；警察很神勇，可以將弱女子「大外割」。

警察對一般老百姓犯錯、犯法有的是辦法，也練就了自身十八般武藝，於是碰到自己犯案，也有一套自我處理的SOP。

松山分局警官酒後與人口角，遭多名黑衣人追入警局，並砸毀桌上電腦，如此重大案件，松山分局的做法竟然是掩滅證據，企圖大事化小，還是因為基層員警看不過去，才將事件兜抖了開來。

當警察的是有辦法，第一時間正副所長刪除監視器畫面，議會質詢又說是因操作不慎、並非人為操作；分局長也說到職未久，不熟悉電腦系統....一連串漫天大謊，終於紙包不住火，全面燃燒開來。

誰有這個本事敢掩滅證據？誰有這個膽子敢壓如此重大的案件？只因背後有人，分局長的女兒是內政部長徐國勇的秘書，所以案發6天後才爆發出來。

政壇有句話，｢有關係就沒關係，沒關係就有關係｣，分局長自認朝中有人，所以他敢壓案，但因官位不大、捅得樓子不小，層峰為求自保，當然可以將其犧牲；回頭看看謝｢助日大使｣，因受層峰青睞，世人皆曰可殺，他仍逍遙自在、快樂似神仙。

官場登龍術，朝中有人好做事，所以拚老命也要往上爬。然而｢法網恢恢，疏而不漏｣，法網之外另有天理，多行不義必自斃，不管官大官小，終有東窗事發的一天。

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