看過日本漫畫家藤子不二雄《哆拉A夢》的讀者，對此作品中那位臉似狐狸、行事奸巧的「骨川小夫」，一定是印象深刻，且鄙其為人的；台灣政壇中儘管良莠不齊，但像謝長廷一樣，會讓人嫌厭到跟骨川小夫般的，可以說是絕無僅有。

謝長廷常被謔稱為「謝小夫」，或者直接就以「小夫」名之，想來應是其來有自的，其同黨同志就曾以「奸巧」加以形容，可謂入木三分、盡得其妙，而這正與骨川小夫予以讀者的印象一般無二。對照謝長廷與骨川小夫的相貌，真會令人確信，謝長廷就是年長之後的骨川小夫。

不過，《哆拉A夢》畢竟描繪的是兒童世界，骨川小夫儘管再如何奸巧，也不過是賣賣小聰明、玩玩小心機，還不至於有多大的危害，如果骨川小夫未來不從政而從商，想來必然也會是個叱吒風雲的成功企業家，工商社會，正少不了必然會有這樣的人物，也是無可奈他何。可謝長廷卻先是選擇了律師行業，這本來就已經足以讓他憑藉三吋不爛之舌，而在法界縱橫無阻的了；可其猶嫌不足，投身政界舞台，喚雨呼風，年事越高、經驗越足，而野心越熾，生於其心，害於其事，這就很難讓人忍受了。

從政後的謝長廷，顯然就非骨川小夫可比的了，可以說是2.0、3.0以上的版本，若要援古人作為類比，大概只有春秋時代的少正卯可以相提並論。

《孔子家語》中曾記載孔子「誅少正卯」的事，少正卯是當時魯國的聞人，舉足輕重，大概與謝長廷相當，而孔子非誅不可，其理由有五，「一曰心逆而險，二曰行僻而堅，三曰言偽而辯，四曰記丑而博，五曰順非而澤。」用成語來形容，則是心機險惡、怙惡不悛、狡詞詭辯、知法玩法、文過飾非，持之與謝長廷對比，簡直是無一不肖。孔子說，只要人犯了這五者之一的毛病，就非誅殺不可，何況是五者俱犯？可惜的是，現代社會中，能如孔子如此明斷的人，已是杳無其人了，此所以謝長廷還能張牙舞爪、肆無忌憚的根本原因。

然則，我們的社會，我們的政治，究竟是出了甚麼樣的問題？

（作者為大學退休教授）

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