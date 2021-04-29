台北市長柯文哲的新粉專「台灣阿北-柯文哲」首波拋出「街道正名」議題，引起網友砲轟，不久就關閉粉專。從新粉專的起手式是此一議題，不難看出柯文哲與其所創立的台灣民眾黨打算在藍綠之間「再平衡」的意義。可以說柯文哲陣營此舉，其實並非打算理性討論街道改名的是非對錯，而只是想表達往綠營靠攏的態度，白營又想繼續游走在藍綠之間。

柯文哲過去曾因與藍營立場越趨接近，甚至黨內吸納了一些原國民黨人士，而被認為有「藍白合」的可能。不過，他的新粉專「台灣阿北-柯文哲」所提出的「街道正名」主張，卻是藍營人士所無法認同，綠營人士會拍手叫好的。

試想：道路是否更名，權限不在中央，只在地方。柯文哲已經是台北市長，他如果真想推動道路更名，完全不需要透過創立一個新粉專、在粉專上貼文的方式進行，他完全可以直接對外宣示，並責成台北市交通局依照《臺北市道路命名及門牌編釘自治條例》規定，將道路改名規劃送交市議會審議。柯文哲不此之圖，卻反而選擇臉書放話，隨後更提出中華航空、中華郵政等改名話題。可見，柯文哲根本不是想討論道路充滿中國大陸地名是否適當，只是一個政治人物想以此操弄最敏感的統獨意識形態問題，試圖游走藍綠之間，這是最讓人遺憾之處。

台灣的道路充滿中國大陸地名，有其歷史背景。充滿大陸地名的路名在台灣立足已七十年，早已與台灣共存共榮，成為台灣人生活中的一部分。我們不會因為生活在「察哈爾一街」就認同大陸，也不會因為在「迪化街」做生意而悖離台灣文化，民進黨高雄市黨部更是在「中華路」。何況，依照《中華民國憲法》，大陸地區其實也是我國領土，台灣民眾絕大多數也都是來自大陸，台灣的街道充滿大陸地名又有何不妥？台灣甚至有外國人路名（如「羅斯福路」），兼容並蓄的台灣是可以包含各種各樣的名稱存在。

柯文哲為了他的2024大位之夢，試圖游走在藍綠之間，又能獲得多少支持？只關注名稱是否要改，卻不關注台北或台灣的整體發展，這種務虛不務實的做法，其實是重蹈陳水扁在執政末期大搞「正名運動」，往綠營基本盤靠攏，卻失去絕大多數人民支持的覆轍，這其實是捨本逐末的作為。

（作者為前國民黨青年團總團長）

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