隨著核燃料棒的清空，駐衛核四的二個分隊保警將於5月1日全面退出；這意味著，核四終於落幕了，至於將來命運如何？眾說紛紜，誰也沒有一個準。

核四自60年代，從台灣東北角澳底動工以來，風雨飄搖，幾乎沒有一天平靜過；而保二警進駐核四數十年，平心而論，也是一本滄桑史。

筆者曾在核四服務過，在弟兄們臨別前夕，容將一些難忘的往事稍作披露：

一、由於反核抗爭不斷，80年10月3日在核四龍門施工處大門口，隔著拒馬警民對峙，約莫中午時分，突然有抗議民眾駕小貨車高速衝向大門，因事出突然，保警中隊長林敏昇被捲入車底身受重傷，警員楊朝景當場身亡，另一江姓警員也受重傷，現場慘不忍睹，震驚各界。如今物換星移，林中隊長已經退休回屏東老家，每逢陰雨，鈦合金下巴仍隱隱作痛；另一位罹難楊姓警員後來埋骨何處？無人知曉，也無人聞問。

二、蔡英文總統擔任行政院副院長時，曾蒞臨核四巡視，在座談會時，她有三項指示：「核四如期完工，品質一定要好，預算不再增加」，這番話言猶在耳，到後來卻變成「核四是拼裝車、不安全」，真是白雲蒼狗。當時的施工經費已達新台幣2700億元，現如今已打水漂矣。

三、90年，核四從國外運來1、2號發電機，這龐然大物從鹽寮輔助港口上岸，因怕受震動須龜速而行，保警從凌晨到夜間冒滂沱大雨全程戒護，在任務結束時（好熟悉的字句），儘管疲憊，卻有種光榮的參與感。

四、核四工區舖設甚多電纜線，那手臂粗黃橙橙的銅線甚受覬覦，頻頻遭竊；某日深夜，埋伏同仁發現竊嫌，欲上前逮捕時，二名小偷噗通跳下雙溪河潛逃，後經追捕，甚至鳴槍示警，始逮個正著，類似案件，層出不窮，也許在窮鄉僻壤的地區，這些纜線，算是天上掉下來的財富吧。

封存核四，曾讓多少施工人員掩面而泣，對參與的保警成員，也有種莫名的失落感。但俱往矣！核四未來之存廢或對與錯，就留待後世去評價吧。再見了，核四！

（作者為保二總隊退休副大隊長）

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