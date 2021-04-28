繼2021年首季國內半導體業景氣呈現淡季不淡、營運績效持續創下新高之後，缺貨、漲價風潮、交貨期間拉長，均代表第2季行業景氣依舊具備持續上攻的力道，此從近期多家國內半導體業者法說會所釋出的樂觀訊息可知，甚至包括台積電、南亞科等重量級大廠宣布擴大2021年及未來的資本支出規模，代表半導體業的景氣能見度仍高，同步也將對台灣經濟成長率帶來正面效應，特別是現階段半導體業占國內出口比重已高達35%以上、行業資本支出占民間投資比重超過20%。

以晶圓代工而言，台積電除了2021年首季合併營收再度創下歷史新高、獲利為單季歷史次高之外，第2季合併營收以新台幣兌美元匯率28.4:1來計算，季增率將為1.1~3.3%，主要是受惠於高效能運算相關應用需求仍佳，況且Apple A15應用處理器代工訂單也將提前下單所致；事實上，產業的推升動能焦點更從台積電延伸至聯電、世界先進、力積電等，反映第2季不論是先進製程或是成熟製程，依舊將呈現供不應求局面，況且持續優化產品組合、平均代工價格持續上漲，因而業績呈現增長態勢自然含括一線、二線晶圓代工業者，尤其是2020年第4季由聯電發動8吋晶圓代工價格首波顯著漲價後，2021年第1季第2波漲勢緊接而來，第3波聯電預計於7月再調漲15%，並全面擴及12吋廠，其他包括世界先進、力積電也跟進。

而就DRAM製造業來說，2021年第2季市況更將優於首季，主要是由於上半年三大廠均無新產能開出，加上製程雖由1z奈米向1a奈米轉進，但製程微縮將帶來晶圓產能的自然減損，因而位元供給增幅明顯受限，況且5G、人工智慧各類商用服務展開，特別是伺服器DRAM庫存回歸正常，甚至4K/8K數位電視及STB、新款遊戲機、5G網通、穿戴裝置及車用等市場需求成長動能強，均同步帶動對於DRAM的需求，況且客戶急欲拉高整體DRAM的庫存水位；因而在供需失衡情況下，2021年首季起DRAM已開始進入漲價週期，漲幅約3~8%，且價格上漲幅度將呈現逐季遞增的態勢，當中第2季增幅約13~18%，而包括PC DRAM、Serve DRAM、Mobile DRAM、Consumer DRAM、Graphics DRAM均展現全面式的上揚走勢。

再者以半導體封測而言，全球晶圓廠產能滿載，產業鏈部分緊俏環節接連出現漲價風潮，顯示半導體高景氣度，而半導體封測產業鏈也連帶受益，供需緊張而推升報價持續上揚。值得一提的是IC設計業，因晶片報價續漲、客戶新品備貨效應啟動、廠商拓展新訂單或新應用領域有成，特別是我國手機晶片大廠祭出新旗艦型產品，並搭配其他中低階產品，而持續搶占全球5G手機晶片的版圖，尤其聯發科獲得台積電晶圓代工產能的支援，加上公司推出全方位的手機晶片，橫跨高中低階產品線，中國科技供應鏈去美國化的順風車更有助於聯發科搶食中國智慧手機品牌客戶訂單，自然使得聯發科目前在全球手機晶片持續穩坐冠軍寶座。

（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事）

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