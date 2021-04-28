華航機師染疫風暴擴大。中央流行疫情指揮中心28日宣布新增6例新冠肺炎確診病例，3例為境外移入，3例為本土個案，其中2例為華航抗體檢驗陽性機師的家人。

截至目前為止，華航機師已有9人染疫，同住家人有4人確診。最早確診的印尼籍貨機師全家4人中，包含他自己在內，已有3人確診，抗體陽性機師也有2名家人確診，國人擔憂機師疫情再繼續發展下去，恐有釀成風暴之虞，畢竟這些人應該都有其他的接觸者。

此外，華航專案採檢中有6人抗體檢驗呈陽性，除了3人是確診者外，另外3人並無確診紀錄，那為什麼他們的抗體檢驗會呈現陽性且還有家人確診？確診的家人又是從何處染疫？

日前美國國務院更新了對全球116個國家與地區的新冠肺炎的旅遊警示，令國人感到意外的是，台灣竟然從原本最普通的第1級「只要行使常規預防」，提升到了第3級「前往前請三思」。美國國務院對全球的新冠肺炎旅遊警示分成4級，其中最輕的是第1級，第2級是「提高警覺」，第3級則建議民眾「前往前請三思」，最嚴重的第4級則是「請勿前往」。

美國國務院並沒有特別說明為什麼突然提升台灣的旅遊警示級別，指揮中心則稱美國國務院提高旅遊警示並不一定是因為疫情的關係，但究竟是基於什麼考量，指揮中心也說不清楚。

疫情爆發以來，陳時中習慣「大事化小」，出現確診病例總是稱之為境外移入，非不得已絕不說是本土病例；之前稱部桃為「院內群聚」、現稱華航機師案為「家庭群聚」，就是不肯承認有社區傳播。然而，難道陳時中以為，不斷創造新名詞就可以掩蓋疫情擴大的風險嗎？