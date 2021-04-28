巴拉圭民眾抗議政府防疫不利，醫療衛生預算遭到濫用，抗人士堵住高速公路，要求阿布鐸總統辭職下台。（圖／推特@ProtestsMedia）

我南美洲唯一邦交國巴拉圭疫情嚴重，據統計至4月25日為止，確診人數達26萬7000人，死亡人數5900人。巴拉圭希望參加COVAX全球疫苗分配計畫，但全國700萬人口預計只能在第一輪分配中獲得36000劑疫苗。因此，巴拉圭的疫苗需求，已成政府當前最大的挑戰。

日前媒體報導，巴拉圭因希望取得大陸科興公司生產的疫苗，有心人士趁機鼓動巴國與中共建交。針對此一邦交危機，蔡政府當機立斷，立刻同意巴拉圭從我國援助巴國興建社會住宅的2300萬美元款項中，移撥款項供巴國購買疫苗。

4月22日我駐巴拉圭大使韓志正與巴國衛生保健暨社福部長簽約，正式移撥1650萬美元，用以購買印度生產的Covaxin疫苗。因此，巴拉圭總統阿布鐸公開宣示，堅拒中國藉疫苗進行外交勒索，蔡政府也立即肯定阿布鐸力抗中國壓力的勇氣。

目前看來，台巴邦交在蔡政府的金錢資助下，危機暫告解除。但是此一局面能維持多久呢？

首先，印度疫情最近大爆發，每日新增染疫人數已連續多天達30萬人以上，26日又新增了35萬2991例確診，再度刷新單日最高紀錄。不但醫院病患人滿為患，連氧氣生產也供不應求，引起印度民眾高度恐慌。迫使印度政府下令暫停疫苗出口。巴拉圭採購的疫苗會不會受到此項禁令影響，不無疑問。

巴拉圭總統戰略顧問龔薩雷斯日前於公開受訪時坦承，雖然巴國已經與印度完成200萬劑疫苗的採購合約，但受限於印度本身的疫情及生產狀況，對方也無法保證疫苗何時到貨。

由於巴國疫情持續擴大，疫苗卻遲遲未能到位，月前要求總統阿布鐸辭職下台，並且主張與中共建交的抗議民眾還能忍耐多久，目前難以預測。

其次，目前全世界急需疫苗的國家甚多，而能夠外銷疫苗的國家極少。因此，有錢並不一定能夠買到疫苗，台灣就是其中之一。巴拉圭能夠向印度購買疫苗，應該不只是因為有錢，其中恐有美國在背後運作。如今向印度採購的200萬劑疫苗萬一生變，恐怕只能期待美國親自出手救援。

美國白宮周一發表聲明，將把多達6000萬劑AZ疫苗捐贈給其他國家。但是美國捐贈疫苗顯然是為了緊急救援印度疫情，是否能夠分出部分疫苗給巴拉圭，也是未知數。現在的問題是，蔡政府雖然移撥援款供巴國購買疫苗，但是其中仍有變數。巴拉圭必須盡速取得疫苗，才能解決燃眉之急。否則夜長夢多，如果巴國在野黨要求與中共建交的聲浪不斷升高，我與巴拉圭邦交還是岌岌可危。可惜的是，台灣自己無法生產疫苗，只能出錢，同時還要敦請請美國出手協助。

另一個問題是，疫情過後，巴拉圭必須重振經濟，屆時蔡政府除了補足原來承諾興建社會住宅的2300萬美元，還有多少財力繼續援助巴拉圭疫後重建呢？

（作者為退休大使、對外關係協會前常務理事）