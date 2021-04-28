日前一張美國海軍艦長翹著腳遠眺監控大陸航母遼寧艦的照片，引發各界揣測，咸認這是美中南海較勁的開端。由於南海航道運載著全球1/3的經貿吞吐量，亦是全球經濟復甦最重要地區的樞紐，無論是美國印太戰略、四方安全對話及美日首腦聯合聲明，甚至是歐盟等，近期都將南海視為地緣政治的必爭之地。

本月初法國軍艦與美日印澳舉行軍演，英國近日也決定派遣唯一航母艦隊巡航東亞，與10餘國進行聯合軍演，其政治意義不言可喻。

中國大陸當然不甘示弱，除了遼寧艦航母戰鬥群的南下例行性演訓外，3艘海軍主力艦艇近日也在海南三亞軍港正式服役，若再加上日前完成建軍備戰的075型兩棲攻擊艦，等於共軍在應對從北到南的海上戰事，已有心理準備與防範。

身處東亞關鍵位置、在南海亦有重要國家利益的中華民國，該如何回應詭譎多變的南海對峙，不知蔡英文政府是否已有萬全準備，還是只想繼續倚賴美國，縱使讓兩岸關係陷入難以轉圜境地也在所不惜。

南海近年來已成了美陸競爭的戰略要衝，其豐富天然資源更是周邊國家爭相競奪的目標。大陸近10年來在南海的人造島礁及軍事化行為，早已引發包括美國在內的諸多國家不滿及疑慮。延宕多年、遲遲未能通過的「南海行為準則」更讓中共有藉由其政經影響力、對東協國家各個擊破的機會，至少不讓該行為準則成為大陸在南海諸島備戰的法理阻礙。

蔡總統雖堅稱要「捍衛國土、守衛民主」，卻從未針對我國的南海諸島有任何更清楚的主權闡述，既想要延續馬英九堅守「十一段線」立場的南海政策，卻又指責國民黨賣台，其言行矛盾豈不怪哉！眾所周知，蔡英文怕觸怒美國是其迴避主因。

海巡署長堅不透露我軍在太平島及東沙島的防禦裝備，只說可達嚇阻外敵目的。然而，由於台灣本島離南海距離遙遠，後勤補給屢遭質疑，深怕一旦戰事爆發，兩島駐軍恐陷孤立無援之困境，這應該是國防部密切關注南海動向、隨時增補武裝的重點。

大陸當局上個月派數百艘民兵船強行進入南沙群島的牛軛礁，已經引起菲律賓的強烈抗議，近日馬尼拉也派軍艦在該水域進行演習反制。雖說中菲對峙仍處於初期的外交口水戰，在雙方互不相讓的情況下，難保不會擦槍走火而釀成局部衝突，屆時美國的態度將極為關鍵，攸關南海主權爭議的走向。

美日《聯合聲明》已經將南海列為兩國共同關切的區域安全焦點之一，歐盟等國也開始注意南海情勢的轉折。美國堅稱在該水域享有「自由航行權」，曾陸續與多國進行演訓，也考慮在印度洋與太平洋交接處，部署新的艦隊群，藉由展現其霸權的宰制能力，以因應共軍的快速擴張勢力。

多年來，東亞區域已有「安全靠美國、經濟靠中國」的心態。然而，中國大陸伸張主權的企圖心日益增長，美國也急於恢復其領導地位。南海是否會成為兩強陷入「修昔底德陷阱」的引爆點，各國勢必會密切關注後續發展，蔡政府當然也不能輕忽。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）